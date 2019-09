Com Gabigol, Tite convoca Brasil para amistosos em Singapura

SÃO PAULO, 20 SET (ANSA) – Com as presenças de sete atletas que atuam no Brasil, entre eles o atacante “Gabigol”, do Flamengo, o técnico Tite convocou nesta sexta-feira (20) os 23 jogadores que defenderão a seleção brasileira nos amistosos contra Senegal e Nigéria, nos dias 10 e 13 de outubro, em Singapura.

Entre as novidades da lista do técnico de 58 anos estão o goleiro Santos, campeão da Copa do Brasil com o Athletico-PR, o meia Matheus Henrique, do Grêmio, o zagueiro Rodrigo Caio e o centroavante Gabriel Barbosa, o “Gabigol”, ambos do Flamengo.

Assim como Santos e Matheus Henrique, outro que foi chamado pela primeira vez para defender a seleção brasileira principal foi o lateral Renan Lodi, do Atlético de Madrid.

O goleiro Weverton, do Palmeiras, o lateral Daniel Alves, do São Paulo, e o atacante Everton, o “Cebolinha”, do Grêmio, foram outros atletas chamados por Tite que atuam no Brasil. Todos eles perderão duas rodadas do Campeonato Brasileiro, a 24ª, entre os dias 9 e 10 de outubro, e a 25º, nos dias 12 e 13.

A seleção brasileira pegará Senegal, que possui o atacante Sadio Mané, do Liverpool, no dia 10 de outubro, às 09h00 (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura. Três dias depois e no mesmo local e horário, os comandados de Tite enfrentarão a Nigéria.

Confira a lista completa: Goleiros – Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras) e Santos (Athletico-PR); Defensores – Daniel Alves (São Paulo), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Renan Lodi (Atlético de Madrid), Thiago Silva (PSG), Marquinhos (PSG), Éder Militão (Real Madrid) e Rodrigo Caio (Flamengo); Meias – Casemiro (Real Madrid), Arthur (Barcelona), Fabinho (Liverpool), Matheus Henrique (Grêmio), Philippe Coutinho (Bayern de Munique) e Lucas Paquetá (Milan); Atacantes – Everton (Grêmio), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Barbosa (Flamengo), Richarlison (Everton), Neymar (PSG) e Gabriel Jesus (Manchester City).(ANSA)