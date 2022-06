Com futuros shows no Allianz Parque, Rony fala sobre importância do mando de campo para o Palmeiras

Na goleada do Palmeiras por 4 a 0 sobre o Botafogo, Rony foi o principal destaque ao balançar as redes duas vezes. Após a partida, o atacante falou sobre a importância do mando de campo para o clube.





> ATUAÇÕES: 'Pintaram' notificações! Rony é maestro em goleada



> Que tal simular todos os resultados do Brasileirão? Clique aqui!

Com uma possível sequência longe de casa em outubro, por conta de shows da banda britânica Coldplay agendados para o Allianz Parque, o camisa 10 projetou a reta final do Campeonato Brasileiro.

– É sempre importante somar pontos dentro de casa. Sabemos também da importância do nosso torcedor dentro de casa e todos sabem que somos muito fortes aqui dentro. Aqui a gente sabe que a torcida vai nos apoiar durante os 90 minutos e, sobre o mando de campo, independente de estádio ou não, temos que dar nosso melhor e manter nossa pegada. Se os jogos não acontecerem aqui, a gente segue precisando vencer e vamos manter nossa pegada – ressaltou.

É uma tradição que o atleta que faz três gols em uma só partida peça uma música. O atacante palmeirense, por sua vez, não atingiu o feito na partida em questão, mas comentou sobre o eventual pedido.

– Eu estava com muita, muita vontade de fazer os três gols (risos). Estava com pensamento positivo. Infelizmente não consegui, mas o mais importante foi ajudar a construir essa vitória. Da próxima vez, vou fazer para pedir música! Vou pedir uma música cristã que sempre estou ouvindo e que me ajuda muito, mas não vou contar agora qual é (risos)! – concluiu.

Rony fala sobre importância de jogos em casa (Foto: Julia Mazarin/L!)