Com futuros de NY em queda firme, EWZ fecha em baixa de 1% e ADRs perdem até 3%

O EWZ, principal fundo de índice (ETF) do Brasil negociado em Nova York, fechou em queda de 1,11% a sessão after hours. O ativo seguiu as perdas fortes dos futuros das bolsas americanas, que chegaram a ceder 4% nesta noite. “A reação do mercado aponta que a visão é de que as tarifas colocarão a economia americana em direção à recessão”, disse o economista-sênior do banco Inter, André Valério.

Houve forte baixa também nos principais recibos americanos de ações (ADRs) de empresas brasileiras. O da Vale recuou 3,37%, o do Itaú Unibanco perdeu 1,63%, o do Bradesco cedeu 1,35% e o da Petrobras caiu 0,97%.