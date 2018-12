Com fratura no pé, Mkhitaryan desfalcará o Arsenal por pelo menos seis semanas

O Arsenal informou nesta segunda-feira que não poderá contar com o meia Mkhitaryan por pelo menos seis semanas. O motivo do desfalque é uma fratura sofrida pelo armênio no pé direito, na derrota por 2 a 0 para o rival Tottenham, na última quarta-feira, pela Copa da Liga Inglesa.

Mkhitaryan sofreu a lesão no clássico da semana passada e acabou substituído no intervalo. Por conta do problema físico, foi desfalque para o técnico Unai Emery na vitória sobre o Burnley no último sábado, pelo Campeonato Inglês.

Se as seis semanas de afastamento se confirmarem, Mkhitaryan desfalcará o Arsenal em oito partidas, sendo sete pelo Campeonato Inglês. Dentre elas, o armênio não poderá atuar nos importantes confrontos contra o Liverpool, o Chelsea e o Manchester City.

Contratado em janeiro junto ao Manchester United, na troca que levou Alexis Sánchez ao rival, Mkhitaryan é nome importante no esquema armado por Emery. O Arsenal atualmente ocupa a quinta colocação do Campeonato Nacional, com 37 pontos, a 11 do líder Liverpool.