Com Francisco, 266 Papas já comandaram o Vaticano; veja a lista completa

Com a morte do Papa Francisco, o Vaticano terá o 267º Papa em sua história nos próximos dias. O Conclave terá duração de 20 dias e deve começar no fim da próxima semana.

Francisco morreu nesta segunda-feira, 21, após o tratamento contra pneumonia. Ele chegou a ficar internado por um mês e chegou a fazer duas aparições públicas após a alta. Uma delas foi no domingo, 20, durante a missa de celebração de Páscoa.

Após as missas de velório e sepultamento do Papa, a Santa Fé dará início às reuniões para a escolha de um novo Papa. Até o momento, dois italianos, um maltês, um francês e um congolês são os favoritos para assumir o posto.

Em dois séculos, o Vaticano já foi comandado por 266 Papas, sendo a grande maioria deles italianos. O país que abriga a maior autoridade do catolicismo já teve 216 Papas, incluindo aqueles que eram de outros países, mas dominados pelo Império Romano.

Na sequência, aparecem na lista a França (16 Papas), Grécia (15 Papas) e Alemanha (7 Papas), país que teve Bento XVI, o último europeu a comandar a Igreja Católica.

Veja a lista de países

Itália: 217 papas

França: 16 papas

Grécia: 15 papas

Alemanha: 7 papas

Espanha: 4 papas

Áustria: 2 papas

Portugal, Inglaterra, Países Baixos, Suíça, Polônia, Argentina: 1 papa cada

Veja a lista completa de papas

1) São Pedro (33 a 67)

2) São Lino (67 a 76)

3) Santo Anacleto (76 a 88)

4) São Clemente I (88 a 97)

5) Santo Evaristo (97 a 105)

6) Santo Alexandre I (105 a 115)

7) São Sisto I (115 a 125)

8) São Telésforo (125 a 136)

9) Santo Higino (136 a 140)

10) São Pio I (140 a 154)

11) Santo Aniceto (155 a 166)

12) São Sotero (166 a 174)

13) Santo Eleutério (174 a 189)

14) São Vitor I (189 a 199)

15) São Zeferino (199 a 217)

16) São Calisto I (217 a 222)

17) Santo Urbano I (222 a 230)

18) São Ponciano (230 a 235)

19) Santo Antero (235 a 236)

20) São Fabiano (236 a 250)

21) São Cornélio (251 a 253)

22) São Lúcio I (253 a 254)

23) Santo Estevão I (254 a 257)

24) São Sisto II (257 a 258)

25) São Dionísio (259 a 268)

26) São Félix I (269 a 274)

27) Santo Eutiquiano (275 a 283)

28) São Caio (283 a 296)

29) São Marcelino (296 a 304)

30) São Marcelo I (308 a 309)

31) Santo Eusébio (309 a 310)

32) São Melquíades (311 a 314)

33) São Silvestre I (314 a 335)

34) São Marcos (336)

35) São Júlio I (337 a 352)

36) Libério (352 a 366)

37) São Dâmaso I (366 a 384)

38) São Sirício (384 a 399)

39) Santo Anastácio I (399 a 401)

40) Santo Inocêncio I (401 a 417)

41) São Zósimo (417 a 418)

42) São Bonifácio I (418 a 422)

43) São Celestino I (422 a 432)

44) São Sisto III (432 a 440)

45) São Leão Magno (440 a 461)

46) Santo Hilário (461 a 468)

47) São Simplício (468 a 483)

48) São Félix III (II) (483 a 492)

49) São Galásio I (492 a 496)

50) Anastácio II (496 a 498)

51) São Símaco (498 a 514)

52) São Hormisdas (514 a 523)

53) São João I (523 a 526)

54) São Félix IV (III) (526 a 530)

55) Bonifácio II (530 a 532)

56) João II (533 a 535)

57) Santo Agapito I (535 a 536)

58) São Silvério (536 a 537)

59) Vigílio (537 a 555)

60) Pelágio I (556 a 561)

61) João III (561 a 574)

62) Bento I (575 a 579)

63) Pelágio II (579 a 590)

64) São Gregório I (590 a 604)

65) Sabiniano (604 a 607)

66) Bonifácio III (607 a 608)

67) São Bonifácio IV (608 a 615)

68) São Adeodato I (615 a 618)

69) Bonifácio V (619 a 625)

70) Honório I (625 a 638)

71) Severino (640)

72) João IV (640 a 642)

73) Teodoro I (642 a 649)

74) São Martinho I (649 a 655)

75) Santo Eugênio I (655 a 657)

76) São Vitaliano (657 a 672)

77) Adeodato II (672 a 676)

78) Dono (676 a 678)

79) Santo Ágato (678 a 681)

80) São Leão II (682 a 683)

81) São Bento II (684 a 685)

82) João V (685 a 686)

83) Cônon (686 a 687)

84) São Sérgio I (687 a 701)

85) João VI (701 a 705)

86) João VII (705 a 707)

87) Sisínio (707 a 708)

88) Constantino I (708 a 715)

89) São Gregório II (715 a 731)

90) São Gregório III (731 a 741)

91) São Zacarias (741 a 752)

92) Estevão II (752 a 757)

93) São Paulo I (757 a 767)

94) Estevão III (768 a 772)

95) Adriano I (772 a 795)

96) São Leão III (795 a 816)

97) Estevão IV (816 a 817)

98) São Pascoal I (817 a 824)

99) Eugênio II (824 a 827)

100 ) Valentim I (827)

101) Gregório IV (827 a 844)

102) Sério II (844 a 847)

103) São Leão IV (847 a 855)

104) Bento III (855 a 858)

105) São Nicolau I (858 a 867)

106) Adriano II (867 a 872)

107) João VIII (872 a 882)

108) Mariano I (882 a 884)

109) Santo Adriano III (884 a 885)

110) Estevão V (885 a 891)

111) Formoso (891 a 896)

112) Bonifácio VI (896)

113) Estêvão VI (896 a 897)

114) Romano (897)

115) Teodoro II (897)

116) João IX (898 a 900)

117) Bento IV (900 a 903)

118) Leão V (903)

119) Sérgio III (904 a 911)

120) Anastácio III (911 a 913)

121) Lando (913 a 914)

122) João X (914 a 928)

123) Leão VI (928)

124) Estevão VII (929 a 931)

125) João XI (931 a 935)

126) Leão VII (936 a 939)

127) Estêvão VIII (939 a 942)

128) Marino II (942 a 946)

129) Agapito II (946 a 955)

130) João XII (955 a 964)

131) Leão VIII (964 a 965)

132) Bento V (965)

133) João XIII (965 a 972)

134) Bento VI (973 a 974)

135) Bento VII (974 a 983)

136) João XIV (983 a 984)

137) João XV (984 a 996)

138) Gregório V (996 a 999)

139) Silvestre II (999 a 1003)

140) João XVII (1003)

141) João XVIII (1003 a 1009)

142) Sérgio IV (1009 a 1012)

143) Bento VIII (1012 a 1024)

144) João XIX (1024 a 1032)

145) Bento IX (1032 a 1044)

146) Silvestre III (1044)

147) Bento IX (2ª vez) (1045)

148) Gregório VI (1045 a 1046)

149) Clemente II (1046 a 1047)

150) Bento IX (3ª vez) (1047 a 1048)

151) Dâmaso II (1048)

152) São Leão IX (1049 a 1054)

153) Vitor II (1055 a 1057)

154) Estêvão IX (1057 a 1058)

155) Nicolau II (1059 a 1061)

156) Alexandre II (1061 a 1073)

157) São Gregório VII (1073 a 1085)

158) Beato Vitor III (1086 a 1087)

159) Beato Urbano II (1088 a 1099)

160) Pascoal II (1099 a 1118)

161) Gelásio II (1118 a 1119)

162) Calisto II (1119 a 1124)

163) Honório II 91124 a 1130)

164) Inocêncio II (1130 a 1143)

165) Celestino II (1143 a 1144)

166) Lúcio II (1144 a 1145)

167) Beato Eugênio III (1145 a 1153)

168) Anastácio IV (1153 a 1154)

169) Adriano IV (1154 a 1159)

170) Alexandre III (1159 a 1181)

171) Lúcio III (1181 a 1185)

172) Urbano III (1185 a 1187)

173) Gregório VIII (1187)

174) Clemente III (1187 a 1191)

175) Celestino III (1191 a 1198)

176) Inocêncio III (1198 a 1216)

177) Honório III (1216 a 1227)

178) Gregório IX (1227 a 1241)

179) Celestino IV (1241)

180) Inocêncio IV (1243 a 1254)

181) Alexandre IV (1254 a 1261)

182) Urbano IV (1261 a 1264)

183) Clemente IV (1265 a 1268)

184) Beato Gregório X (1271 a 1276)

185) Beato Inocêncio V (1276)

186) Adriano V (1276)

187) João XXI (1276 a 1277)

188) Nicolau III (1277 a 1280)

189) Matinho IV (1281 a 1285)

190) Honório IV (1286 a 1287)

191) Nicolau IV (1288 a 1292)

192) São Celestino V (1293 a 1294)

193) Bonifácio VIII (1294 a 1303)

194) Beato Bento XI (1303 a 1304)

195) Clemente V (1305 a 1314)

196) João XXII (1316 a 1334)

197) Bento XII (1334 a 1342)

198) Clemente VI (1342 a 1352)

199) Inocêncio VI (1352 a 1362)

200) Bento Urbano V (1362 a 1370)

201) Gregório XI (1370 a 1378)

202) Urbano VI (1378 a 1389)

203) Bonifácio IX (1389 a 1404)

204) Inocêncio VII (1404 a 1406)

205) Gregório XII (1406 a 1415)

206) Martinho V (1417 a 1431)

207) Eugênio IV (1431 a 1447)

208) Nicolau V (1447 a 1455)

209) Calisto III (1455 a 1458)

210) Pio II (1458 a 1464)

211) Paulo II (1464 a 1471)

212) Sisto IV (1471 a 1484)

213) Inocêncio VIII (1484 a 1492)

214) Alexandre VI (1492 a 1503)

215) Pio III (1503)

216) Júlio II (1503 a 1513)

217) Leão X (1513 a 1521)

218) Adriano VI (1522 a 1523)

219) Clemente VII (1523 a 1534)

220) Paulo III (1534 a 1549)

221) Júlio III (1550 a 1555)

222) Marcelo II (1555)

223) Paulo IV (1555 a 1559)

224) Pio IV (1559 a 1565)

225) São Pio V (1566 a 1572)

226) Gregório XIII (1572 a 1585)

227) Sisto V (1585 a 1590)

228) Urbano VII (1590)

229) Gregório XIV (1590 a 1591)

230) Inocêncio IX (1591)

231) Clemente VIII (1592 a 1605)

232) Leão XI (1605)

233) Paulo V (1605 a 1621)

234) Gregório XV (1621 a 1623)

235) Urbano VIII (1623 a 1644)

236) Inocêncio X (1644 a 1655)

237) Alexandre VII (1655 a 1667)

238) Clemente IX (1667 a 1669)

239) Clemente X (1670 a 1676)

240) Beato Inocêncio XI (1676 a 1689)

241) Alexandre VIII (1689 a 1691)

242) Inocêncio XII (1691 a 1700)

243) Clemente XI (1700 a 1721)

244) Inocêncio XIII (1721 a 1724)

245) Bento XIII (1724 a 1730)

246) Clemente XII (1730 a 1740)

247) Bento XIV (1740 a 1758)

248) Clemente XIII (1758 a 1769)

249) Clemente XIV (1769 a 1774)

250) Pio VI (1775 a 1799)

251) Pio VII (1800 a 1823)

252) Leão XII (1823 a 1829)

253) Pio VIII (1829 a 1830)

254) Gregório XVI (1831 a 1846)

255) Pio IX (1846 a 1878)

256) Leão XIII (1878 a 1903)

257) São Pio X (1903 a 1914)

258) Bento XV (1914 a 1922)

259) Pio XI (1922 a 1939)

260) Pio XII (1939 a 1958)

261) João XXIII (1958 a 1963)

262) Paulo VI (1963 a 1978)

263) João Paulo I (1978)

264) João Paulo II (1978 a 2005)

265) Bento XVI (2005 a 2013)

266) Francisco (2013 a 2025)