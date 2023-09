Com foto nu, Seu Jorge faz primeira publicação com o filho, Samba: ‘Minha segunda juventude’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/09/2023 - 14:58 Compartilhe

O cantor Seu Jorge, 53 anos, fez a primeira publicação em redes sociais, nesta sexta-feira, 29, de um registro do caçula, Samba, de apenas 8 meses de vida, fruto de sua união com Karina Barbieri. O artista encantou pelo clique escolhido, que usou para celebrar o filho e a nova fase da vida.

“Momento para sempre. Esse é um momento muito especial pra mim que estou vivendo a plenitude da minha segunda juventude”, descreveu o cantor ao legendar a publicação no Feed do Instagram.

“E nesse incrível momento a vida me deu esse presente que é meu primeiro filho homem depois de 3 mulheres maravilhosas (Flor de Maria, Maria Aimée e Luz Bella) Sou muito grato e feliz com a chegada desse ser iluminado que é Samba Jorge”, se derreteu ele.

Flor e Luz são filhas do cantor com a ex-mulher Mariana Jorge. Maria Aimée é fruto de seu antigo relacionamento com Fernanda Mesquita.

Ainda na publicação, Seu Jorge elogiou a esposa.

“Não tenho palavras pra agradecer por tanto amor que venho recebendo de meu filho. Também não poderia deixar de mencionar o empenho e dedicação da Karina, que não descansa um minuto sequer, dando todo o AMOR e ATENÇÃO que o nosso Samba precisa. Te amo muito por isso e por tudo mais. Quero agradecer a Deus por sua saúde e alegria de viver. TE AMO MUITO MEU SAMBA. #felicidadenaotempreco”, declarou o cantor.

