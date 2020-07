Com foto em motel, Geisy Arruda anuncia live “proibidona” no Instagram

A influencer e escritora Geisy Arruda chamou a atenção de seus seguidores do Instagram mais uma vez. Nesta quarta-feira (29), a modelo compartilhou uma foto em um motel, parecida com uma que ela havia publicado na semana passada, mas com uma legenda curiosa. “Já contei pra vcs a novidade?? Minha “Live Proibidona” será dia 05/08… as 20 Hs. Estou preparando uma surpresa caliente!”, escreveu.

Geisy recebeu comentários bem positivos. “Vou aguardar”, escreveu um. “Queria fazer ’50 Tons de Cinza’ com você”, disse outro. “Estou ansioso”, confessou um terceiro. A foto tem quase 20 mil curtidas e mostra a morena em uma lingerie preta sensual em frente ao espelho.

