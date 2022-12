Com fortunas astronômicas, Neymar e Ivete Sangalo dão exemplo materiais aos filhos; entenda

Apesar dele não precisar financeiramente, a cantora baiana disse que essa é uma lição que ela quis ensinar a ele. “Não tem a ver com a grana e sim com as escolhas. Marcelo sabe que pode ter, mas eu tenho que ensinar a ele a fazer escolhas. Essas necessidades precisam ser desconstruídas. E eu o autorizei a se virar. Acredito e confio muito no meu filho”, declarou na ocasião.