Com fortes dores no pé esquerdo, Martinelli se torna dúvida do Fluminense para duelo com Fortaleza

O Fluminense tem mais um problema no último jogo do Campeonato Brasileiro. Após uma dividida forte, o meio-campista Martinelli saiu de campo chorando no decorrer do empate em 1 a 1 com o Santos, na Vila Belmiro, e sua presença se tornou incerta contra o Fortaleza.

De acordo com a repórter Fabíola Andrade, do canal Premiere, o jogador de 19 anos virou seu pé esquerdo depois da disputa de bola com o santista Vinicius Baleiro, aos 7 minutos da etapa final. Com fortes dores, o tricolor saiu de maca e, no banco de reservas, ficou chorando enquanto recebia tratamento com bolsa de gelo no local.

Com uma entorse no pé esquerdo, Martinelli será reavaliado nesta segunda-feira.

O técnico Marcão falou sobre a jogada durante a entrevista coletiva.

– No lance do Martinelli eu estava do lado do bandeira. Falei para ele que tinha sido falta, ele foi puxado, tocado no tornozelo. Ele (o assistente) fingiu que não foi nada – afirmou.

O Fluminense foi a 61 pontos e volta a campo nesta quinta-feira, contra o Fortaleza, no Maracanã, às 21h30.

