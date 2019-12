Com Fortaleza x Independiente-ARG, Sul-Americana define confrontos da 1ª fase

A Conmebol sorteou nesta terça-feira, em Luque, no Paraguai, os confrontos da primeira fase da Copa Sul-Americana e definiu o caminho inicial dos seis representantes do Brasil na competição que começa no dia 4 de fevereiro e terá sua decisão em 7 de novembro, no estádio Mario Kempes, em Córdoba, na Argentina.

Em sua primeira participação em um torneio continental, o Fortaleza terá pela frente o tradicional Independiente, da Argentina, o maior campeão da história da Libertadores com sete conquistas. A equipe do técnico Rogério Ceni faz o primeiro jogo como visitante e decide na Arena Castelão.

Outros dois brasileiros terão oportunidade de realizar o segundo confronto em casa. O Atlético-MG encara o Unión, da Argentina, e o Goiás enfrenta o Sol de América, do Paraguai. Já o Bahia terá pela frente o Nacional, do Paraguai, com o jogo decisivo em Assunção, e o Fluminense pega o Union La Calera, do Chile, também tendo de decidir como visitante.

Apenas o Vasco ainda não conhece o seu adversário na primeira fase. A equipe, que recentemente anunciou Abel Braga como treinador para 2020 no lugar de Vanderlei Luxemburgo, foi sorteado para enfrentar o representante número 4 da Bolívia. A definição será apenas no dia 29 de dezembro.

A primeira fase terá os jogos de ida entre os dias 4 e 6 e 11 e 13 de fevereiro. A volta acontece entre os dias 18 e 20 e 25 e 27 do mesmo mês. A segunda fase, quando dez equipes eliminadas da Libertadores vão entrar, está programada para maio, com os jogos entre os dias 19 e 21 (ida) e 26 a 28 (volta).

A etapa de oitavas de final terá o sorteio realizado no dia 13 de maio e acontece em julho, com os jogos de ida entre os dias 21 e 13 e os da volta entre os dias 28 e 30. As quartas de final ocorrem em agosto, entre os dias 18 e 20 (ida) e 25 e 27 (volta). A semifinal será em setembro e começo de outubro.

Os confrontos da Copa Sul-Americana foram sorteados por Jorge Pinos, goleiro do Independiente del Valle, do Equador, atual campeão da competição continental, e Grazielle, meia que faturou o título da Libertadores feminina pelo Corinthians.

Confira os confrontos da primeira fase:

Coquimbo Unido-CHI x Aragua-VEN

Vasco x Bolívia 4

Bolívia 2 x Emelec-EQU

Zamora-VEN x Plaza Colonia-URU

Bolívia 1 x Melgar-PER

Atlético Grau-PER x River Plate-URU

Unión-ARG x Atlético-MG

Bahia x Nacional-PAR

Fénix-URU x El Nacional-EQU

Atlético Nacional-COL x Huracán-ARG

Sol de América-PAR x Goiás

Mineros de Guayana-VEN x Sportivo Luqueño-PAR

Vélez Sarsfield-ARG x Aucas-EQU

Millonarios-COL x Bolívia 3

Lanús-ARG x Universidad Católica-EQU

Deportivo Cali-COL x River Plate-PAR

Argentinos Juniors-ARG x Sport Huancayo-PER

Fluminense x Union La Calera-CHI

Huachipato-CHI x Deportivo Pasto-COL

Real Garcilaso-PER x Audax Italiano-CHI

Independiente-ARG x Fortaleza

Llaneros-VEN x Liverpool-URU