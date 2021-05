Com força total e melhor campanha, São Paulo começa decisão diante do Palmeiras contra o jejum de títulos O Tricolor é dono da melhor campanha e do melhor ataque da competição e, caso seja campeão, encerrará um jejum que já dura quase nove anos sem ganhar títulos

Nesta quinta-feira (20), o São Paulo enfrenta o Palmeiras na primeira partida da final do Campeonato Paulista de 2021. Após poupar jogadores na Libertadores, o Tricolor chega embalado e com força total para enfrentar seu rival fora de casa e tentar largar na frente na decisão.

FINAL EM TRÊS MESES! VEJA OS MAIORES FEITOS DE CRESPO PELO SÃO PAULO!

Para os jogos da final, o São Paulo chega absoluto após encerrar a primeira fase como a melhor campanha geral da competição e passar de forma muito convincente nas quartas de final e nas semifinais, vencendo a Ferroviária por 4 a 2 e o Mirassol por 4 a 0, respectivamente.

Na fase de grupos, o São Paulo conquistou 27 pontos em 12 partidas, vencendo oito jogos, empatando três e perdendo somente um, contra o Novorizontino, fora de casa.

Ao todo, o Tricolor marcou 36 gols em 14 jogos do torneio, com uma média excelente de quase 2,6 gols por partida, sendo o melhor ataque da competição com sombras.

E MAIS:

O título do Campeonato Paulista tem um peso ainda maior para o São Paulo, pois pode significar o fim de um jejum de quase nove anos sem levantar taças. A última vez que o clube se sagrou campeão foi em 2012, quando venceu a Copa Sul-Americana.

Próximo de encerrar essa seca, o Tricolor priorizou o mata-mata da competição estadual, poupando atletas na Libertadores e chegando com força total para a decisão.

A equipe conta, ainda, com dois ‘reforços’. Daniel Alves e Luciano voltaram de lesão e poderão estar entre os titulares da equipe. Os dois estão afastados desde a partida contra o Racing, da Argentina, no dia 5 de maio.

Assim, uma provável escalação para o Tricolor no primeiro confronto da final é: Tiago Volpi; Arboleda, Miranda e Léo; Daniel Alves, Luan Santos, Liziero, Benítez, e Reinaldo; Luciano e Pablo.

E MAIS:

VEJA COMO FICOU A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NO GRUPO E DA LIBERTADORES

Na primeira partida da final do campeonato, o São Paulo enfrenta o Palmeiras nesta quinta-feira (20), no Allianz Parque, às 22h. O jogo decisivo do torneio será disputado no domingo (23), às 16h, no Morumbi.

* Sob supervisão de Marcio Monteiro

E MAIS:

Veja também