Com força mental, São Paulo venceu últimas quatro disputas de pênalti com defesas de seus goleiros

Se existe um time com força mental para enfrentar com frieza as disputas de pênalti, esse é o São Paulo. Com a classificação à semifinal da Copa Sul-Americana sobre o Ceará, nesta quarta-feira (10), o Tricolor acumulou quatro vitórias seguidas nesse tipo de desempate. Com seus goleiros atuando em todas elas.

O Tricolor não perde uma disputa de pênaltis desde 16 de agosto de 2018, quando caiu para o Colón, da Argentina, na Copa Sul-Americana por 5 a 3, depois de vencer no tempo regulamentar por 1 a 0, em pleno Morumbi.

Desde então, esse tipo de desempate não vem trazendo mais dor de cabeça aos são-paulinos. O time venceu todas as quatro consequentes, com seus goleiros defendendo cobranças adversárias.

Nesta quarta, Felipe Alves apareceu ao defender a primeira cobrança de Guilherme Castilho. E o Tricolor ganhou a série por 4 a 3, após derrota por 2 a 1 no tempo normal.

Foi a segunda seguida no ano. O São Paulo já havia despachado o rival Palmeiras, na casa do rival, por 4 a 3, após derrota por 2 a 1 nos 90 minutos. Na ocasião, Jandrei defendeu duas cobranças de alviverdes.

A série começou em 2019, quando o Tricolor já havia despachado o mesmo Palmeiras, em sua casa, por 5 a 4 nos penais, após empate em 0 a 0 no tempo normal, com Thiago Volpi fazendo duas defesas.

A sequência ainda teve os 10 a 9 sobre o Fortaleza nos pênaltis, após empate em 2 a 2 com o Fortaleza nos 90 minutos, pelas oitavas de final da Copa do Brasil de 2020, quando Thiago Volpi defendeu uma cobrança rival.

