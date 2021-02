Com força máxima, Goiás busca se manter vivo na luta contra o rebaixamento

Em um dos seus jogos mais importantes na temporada 2020, o Goiás recebe o Red Bull Bragantino neste domingo para seguir com chances de se livrar do rebaixamento. O duelo válido pela penúltima rodada do Brasileirão está marcado para as 20h30, no estádio da Serrinha.

O Goiás chega para o confronto embalado por duas vitórias e um empate. Na 18.ª colocação, o time esmeraldino tem 36 pontos e não quer se juntar a Coritiba e Botafogo, matematicamente rebaixados para a Série B.

“Estou bem confiante apesar de termos tido chance de sair da zona de rebaixamento antes. Temos mais dois jogos, nossa confiança subiu depois da vitória sobre o Botafogo, estou bastante confiante”, disse o lateral-esquerdo Jefferson.

A principal preocupação era com o atacante Fernandão, que deixou o campo na vitória sobre o Botafogo, por 2 a 0, com o tornozelo inchado. Ele, porém, treinou normalmente durante a semana e vai para o jogo.

Com isso, os técnicos Glauber Ramos e Augusto César devem repetir a escalação utilizada no triunfo diante do Botafogo. O zagueiro David Duarte ficou de fora do último compromisso por causa de dores no joelho e é dúvida.

Alguns jogadores, porém, precisam ficar atentos, pois estão pendurados e se forem amarelados desfalcam o time na última rodada, diante do Vasco, como os zagueiros Heron e Chico, os laterais Jefferson e Taylon, o volante Ariel Cabral e os atacantes Fernandão e Índio.

