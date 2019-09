Com força máxima, Flamengo enfrenta o São Paulo em busca da 9ª vitória seguida

Líder do Campeonato Brasileiro, o faminto Flamengo tenta melhorar ainda mais seus números no torneio diante do São Paulo. Em busca de sua nona vitória consecutiva, o time carioca abre a 22ª rodada diante do rival paulista neste sábado, às 19 horas, no Maracanã, de olho na Copa Libertadores, mas com força máxima.

Ao contrário do Grêmio, seu rival na próxima quarta-feira, no primeiro duelo das semifinais da competição continental, o time comandado pelo técnico Jorge Jesus não terá reservas diante do São Paulo, que vai estrear o técnico Fernando Diniz, substituto de Cuca.

Se o Flamengo deve ir com o que tem de melhor para campo, na arquibancada o torcedor também marcará presença mais uma vez, ao passo que mais de 60 mil ingressos já foram vendidos para a partida.

É possível que haja um ou outro jogador poupado por desgaste físico, mas, no geral, boa parte do time titular deve estar em campo em busca da nona vitória consecutiva que pode fazer a equipe carioca desgarrar na ponta. Hoje, o Flamengo soma 48 pontos e tem três de vantagem em relação ao vice-líder Palmeiras.

“O grupo tem muita qualidade, quer trabalhar e aprender. Tem jogadores que se sacrificam pela equipe, todos correm. Quando um parar, o time vai sentir. Se o time perder a humildade e o foco, vamos sentir”, afirmou o lateral-esquerdo Filipe Luís, que defende a utilização do time titular nas duas competições.

A ideia, se confirmada a escalação com força máxima, é não dar brecha para o azar. O próprio técnico Jorge Jesus já se posicionou favoravelmente a essa estratégia em algumas oportunidades. Logo, é muito improvável que dê descanso aos seus melhores jogadores.

Segundo Filipe Luís, o segredo do sucesso do Flamengo na temporada é a união de fatores como a humildade, a qualidade dos jogadores e o empenho deles nos treinamentos e nos jogos. “O mais difícil é manter isso. Temos falado isso. Sempre com os pés no chão”, analisou o lateral.