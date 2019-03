Com foco no Brexit, bolsas europeias operam sem direção única

As bolsas europeias operam sem direção única nesta manhã, em meio a incertezas sobre o futuro do Reino Unido na União Europeia depois que o Parlamento britânico rejeitou ontem o novo plano de Brexit apresentado pela primeira-ministra Theresa May.

Numa derrota histórica para May, os legisladores disseram não à última proposta de Brexit por ampla maioria, de 149 votos.

Nesta quarta, os parlamentares britânicos vão decidir sobre a possibilidade de uma ruptura do Reino Unido com o bloco sem acordo. Se esta opção também não for aceita, eles votarão amanhã o possível adiamento da data final – o próximo dia 29 – para a implementação do divórcio do Reino Unido com a UE.

Mais cedo, o governo do Reino Unido anunciou que não irá impor inspeções e controles a produtos na fronteira da Irlanda com a Irlanda do Norte caso o Brexit sem acordo seja aprovado mais tarde. A política é parte de um regime temporário que isentaria de tarifas 87% das importações britânicas, ante o patamar atual de 80%.

Também hoje, autoridades da UE criticaram o Parlamento britânico por ter rejeitado mais uma vez o acordo que May havia fechado com o bloco, apesar de concessões de última hora feitas no que diz respeito ao chamado “backstop irlandês”, questão mais polêmica da proposta. A Casa já havia recusado um plano anterior de Brexit, em meados de janeiro.

No Parlamento Europeu, o principal negociador da UE para o Brexit, Michel Barnier, disse que o governo de May precisa mudar sua tática após a derrota de ontem e questionou a relevância de eventualmente estender a saída do Reino Unido para além do dia 29.

Com as atenções voltadas para o imbróglio do Brexit, resultados melhores do que o esperado da indústria da zona do euro não ajudaram a sustentar as ações. A Eurostat divulgou há pouco que a produção industrial da área cresceu 1,4% em janeiro ante dezembro. A previsão era de alta menor, de 1%.

Às 7h46 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,04% e a de Frankfurt perdia 0,05%, mas a de Paris subia 0,27%. Já os mercados de Milão, Madri e Lisboa tinham ganhos de 0,46%, 0,25% e 0,12%, respectivamente. No câmbio, a libra se recuperava de perdas que exibiu na esteira da rejeição do Brexit e avançava a US$ 1,3154, de US$ 1,3071 no fim da tarde de ontem, enquanto o euro se enfraquecia a US$ 1,1294, de US$ 1,1304 ontem. Com informações da Dow Jones Newswires.