Com foco na parte tática, Corinthians treina no domingo de Páscoa visando a Sul-Americana

Dando sequência à preparação para a sua estreia na Copa Sul-Americana, o Corinthians realizou o penúltimo treinamento na manhã deste domingo de Páscoa, no CT Dr. Joaquim Grava, e o comandante António Oliveira priorizou a parte tática e apostou na simulação de jogadas de bolas paradas, tanto em situações defensivas quanto em ofensivas.

O elenco começou o dia com os costumeiros trabalhos físicos na academia do CT e depois foram ao campo para aprimorar o desempenho nas jogadas de bolas aéreas, com grupos de ataque e defesa. Além disso, o técnico português enfatizou aspectos táticos durante a etapa final do treinamento.

Os atletas retornarão aos treinos na manhã desta segunda-feira, finalizando sua preparação para a estreia na Sul-Americana. À tarde, a delegação do time paulista partirá para o Uruguai onde, na próxima terça (02/04), às 21h30, visita o Racing-URU, no estádio Centenário, em Montevidéu, pela primeira rodada da fase de grupos da competição continental.

Para essa partida, o alvinegro pode ter um desfalque: o meia Igor Coronado foi diagnosticado com dengue durante a semana e segue em observação pelo departamento médico do clube. Ele já havia ficado fora do amistoso com o Londrina, na última quarta-feira, na cidade de Cascavel (PR), e dificilmente estará à disposição diante do Racing.

O diagnóstico de dengue – doença que em menos de três meses já matou 830 pessoas e infectou 2,3 milhões no país em 2024 – foi confirmado logo após o atleta se recuperar de uma lesão muscular na coxa. A tendência é que a enfermidade retarde o processo de recondicionamento físico do jogador.

Também seguem em observação do departamento médico os atletas Diego Palacios e Fausto Vera, em transição física devido a suas respectivas lesões. Já o volante Maycon ainda não tem previsão de retorno devido a uma lesão no músculo retofemural da coxa direita. Assim, o jogador deve perder os primeiros jogos da equipe na Sul-Americana.

O Corinthians também terá de dividir as atenções nesse período entre duas competições: no dia 9 de abril, às 19h (de Brasília), o alvinegro recebe o Nacional do Paraguai na Neo Química Arena. Logo depois, o time precisará mudar o foco para a estreia pela Série A do Campeonato Brasileiro, quando encara o Atlético-MG, também como mandante. Entretanto, a CBF ainda não confirmou a data e o horário dessa partida.

