Com foco em Gabriel e Rodrygo, Santos joga em Ribeirão pelas quartas do Paulista

Com pouco tempo de preparação para o seu primeiro compromisso nas quartas de final do Campeonato Paulista, o Santos entra em campo neste domingo, às 19h30, para enfrentar o Botafogo em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz, com as atenções voltadas para dois jogadores formados nas divisões de base do clube: Gabriel Barbosa e Rodrygo.

De modos bem diferentes, eles foram protagonistas da importante vitória sobre o Nacional do Uruguai, quinta-feira, pela Copa Libertadores. Enquanto Gabigol foi expulso ainda no primeiro tempo, sendo hostilizado pela própria torcida no Pacaembu, Rodrygo marcou um belo gol que deu tranquilidade ao time.

Principal contratação do Santos para a temporada, Gabriel teve um ótimo recomeço no time, com quatro gols marcados nos quatro primeiros jogos, todos pelo Paulistão. O atacante, porém, passou em branco nos últimos dois compromissos, ambos pela Copa Libertadores, sendo questionado pelo excesso de cartões recebidos, o que havia, inclusive, o deixado de fora de clássico com o Corinthians.

“Nos ajudou muito nesse período que esteve de volta. Vai nos ajudar muito ainda, temos muitos jogos durante o ano. Serviu de aprendizado para que não venha acontecer mais para frente”, afirmou Eduardo Sasha, dando uma força ao companheiro de ataque no Santos.

Enquanto Gabriel enfrenta os primeiros questionamentos neste seu retorno ao time, Rodrygo começa a provocar suspiros e esperança na torcida, ansiosa pelo surgimento de mais um atacante de velocidade e artilheiro nas suas divisões de base, seguindo os passos de nomes consagrados como Robinho e Neymar.

Para Rodrygo começar a confirmar essa expectativa e Gabriel recuperar a confiança da torcida, eles esperam ajudar o Santos a deixar para trás a queda precoce no Paulistão de 2017, quando foi eliminado nas quartas de final pela Ponte Preta. Assim, o técnico Jair Ventura conta com os gols da dupla para voltar de Ribeirão Preto com um bom resultado, ficando em situação mais tranquila para o duelo de volta, na próxima quarta, na Vila Belmiro.

Embora tenha atuado na quinta-feira pela Libertadores, o Santos utilizará a força máxima diante do Botafogo, até para evitar uma surpresa, ao contrário do que fez nas rodadas finais da primeira fase do Paulistão. “Não vou priorizar, porque é mata-mata. Temos o objetivo de lutar pelo título, nos sacrificar e poupar em caso extremo para preservar a integridade física do atleta. Queremos o título do Paulistão”, adiantou o treinador.

Sem problemas de suspensão e lesão, com exceção de Bruno Henrique, que ainda não recebeu aval para atuar após se recuperar de um problema no olho, Jair tem a oportunidade de repetir a escalação do Santos após 14 jogos à frente do time, mas evita confirmar se o fará.

Assim como fez no segundo tempo do duelo com o Nacional, Jair pode deixar para trás a improvisação que vem realizando na lateral esquerda, com Jean Mota. Nesse caso, Dodô, que foi titular nas duas rodadas finais do Paulistão, quando o treinador poupou os titulares, pode atuar em Ribeirão Preto.

Isso permitiria ao treinador utilizar Jean Mota, um dos jogadores da sua confiança, na sua posição de origem, o meio-campo. “O Dodô deu mais mobilidade ao time. Cabe ao treinador agora avaliar se ele poderá jogar ou não”, afirmou o treinador santista, mantendo o mistério sobre a escalação.

TABU DESAFIA BOTAFOGO – O Botafogo entra campo neste domingo para tentar colocar um fim num tabu que já dura 17 anos, além de dar o primeiro passo rumo à semifinal do Campeonato Paulista. O meia Danielzinho, confirmado como titular pelo técnico Léo Condé, afirmou que tabus são feitos para serem quebrados.

O último triunfo do Botafogo diante do Santos foi em 2001. Na ocasião, o clube de Ribeirão Preto venceu por 2 a 1. Desde então, foram oito partidas, e em todas o time da Baixada Santista acabou vencedor. Nesta temporada, eles ainda não se enfrentaram porque estavam no mesmo grupo.

“Um dia o tabu sempre acaba, né? Esperamos poder acabar com isso para buscar a classificação. Vamos jogar ao lado da nossa torcida e temos que aproveitar o fator casa para começar em vantagem e atuar o jogo de volta podendo empatar para avançar”, disse Danielzinho.

O técnico Léo Condé poderá contar com o artilheiro do Botafogo no campeonato, Bruno Moraes, que já fez cinco gols e foi liberado pelo departamento médico, assim como Everton Heleno. Os únicos problemas são Lelê, por ter recebido o vermelho contra o Corinthians, e Peri, vetado por lesão.

“Nunca é fácil jogar contra o Santos. É um time jovem, que sabe usar muito bem o contra-ataque a seu favor. Esperamos anular os pontos fortes e sobressair para conquistar o resultado positivo”, afirmou Léo Condé.