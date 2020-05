Com filho na base do Palmeiras, Felipe Melo prepara sucessor: ‘Tem potencial’

O zagueiro e volante Felipe Melo sonha em ter nos próximos anos o filho mais velho como jogador do Palmeiras. Linyker Melo, de 16 anos, é lateral-direito das categorias de base do clube e tem vivido cada vez mais perto do pai – treinam juntos durante a quarentena, assistem jogos pela TV e o garoto ainda recebe conselhos sobre como crescer na carreira.

Filho do primeiro casamento do jogador, Linyker morou até 2019 com a mãe em Volta Redonda (RJ), onde jogava no time local. No início de 2020 ele se mudou para São Paulo, onde mora com o pai e mais três irmãos, fez teste no Palmeiras e foi aprovado para a categoria sub-17 . Desde então, o garoto segue de perto os passos do pai.

O capitão do Palmeiras afirma que o lateral-direito tem boas chances de se tornar um bom jogador. “Ele tem uma força física muito grande. Eu vejo nele um potencial. Acho que precisa apurar a técnica, mas fisicamente a gente até brinca e chama ele de ‘cavalo’. É como um trator, passa por cima”, diz o pai.

Felipe e Linyker têm até treinado juntos em uma rotina preparada pelo clube. A dupla realiza atividades físicas, joga futebol e debate sobre tática enquanto acompanha pela TV os jogos do Campeonato Alemão.

“É um garoto focado. Ele tem um exemplo dentro de casa e acaba seguindo”, disse Felipe. “Eu vejo nele um esforço muito grande. Ele tá aqui, em Paraty, e está aproveitando que está com o pai. Tudo o que a gente faz pelo time profissional nos treinos, ele faz também. É o foco dele”, acrescentou.

Felipe afirma ainda que vê em Linyker alguns traços em comum com a sua personalidade, como o estilo competitivo e até o estilo na comemoração de gols. Em dezembro de 2019, pai e filho jogaram no Maracanã em uma partida beneficente organizada por Zico. O garoto marcou um gol e ao celebrar, realizou a coreografia de pitbull, a mesma feita pelo pai em alguns jogos do Palmeiras.

Por fim, Felipe Melo afirmou que espera ajudar o filho a seguir em sua profissão. “Prefiro pensar nos objetivos passo a passo. O primeiro deles é ajudar o Linyker a se tornar profissional. Se isso se concretizar, já será a realização de um grande sonho”, comentou.