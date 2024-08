Com filas de até 60 dias, importadores cobram ajustes no Porto de São Francisco do Sul

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/08/2024 - 19:24 Para compartilhar:

As importadoras de fertilizantes que dependem do Porto de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, esperam para esta sexta-feira, 30, a apresentação de proposta de novas regras de atracação de navios. A Associação Catarinense dos Importadores de Adubo (Acia), que lidera o pleito, diz que há casos de navios que estão há 60 dias na fila de desembarque.

Na avaliação da Acia, que representa sete empresas do mercado de fertilizantes, a norma de referência de atracação vigente impõe distorções sobre o fluxo no porto. Em síntese, a gestão portuária estabelece que a cada três operações de descarga de importação de fertilizantes, seja concedida a atracação a um navio de carga geral.

“Embora essa regra pareça inofensiva, no primeiro olhar, ela tem gerado distorções que têm causado filas de atracação com média de 30 dias de espera”, afirma a advogada Caroline Rodrigues, do Salomão Advogados, escritório que representa a Acia.

No início deste mês, segundo a entidade, um navio de fertilizantes precisou ser deslocado para Imbituba para descarregar 55 mil toneladas, isso porque a previsão no Porto São Francisco do Sul era de 50 dias de espera. O custo dessa operação teria sido de mais de R$ 7 milhões.

“Essa regra três para um se torna ainda mais prejudicial no período de plantio, quando o fluxo de navios de fertilizantes aumenta. Quanto maior o volume de navios de fertilizantes, mais ocorre o fenômeno da distorção”, explica Caroline Rodrigues.

A expectativa da Acia é de que a proposta a ser apresentada nesta sexta-feira dê conta de descongestionar a fila de navios atualmente em espera e que aponte para um novo regramento.