Com festa da torcida, Lazio completa 120 anos de história

ROMA, 09 JAN (ANSA) – A cidade de Roma está pintada de branco e azul. Sob muita festa da torcida pela capital italiana, a Lazio completou nesta quinta-feira (9) 120 anos de história.

A delegação do clube, membros da diretoria da Lazio, como o presidente Claudio Lotito e o diretor Igli Tare, e até a prefeita de Roma, Virginia Raggi, participaram ontem (8) de um jantar de gala no castelo Sant’Angelo para celebrar a data. Um selo comemorativo dos 120 anos do time foi lançado.

“Vencemos com méritos, não procuramos subterfúgios ou brechas.

Espero que a equipe possa continuar nesse caminho, porque vencer significa ajudar os outros. Comemoramos orgulhosamente os 120 anos de uma empresa que nunca experimentou subterfúgios e falências. A equipe levou as pessoas a sonhar”, declarou Lotito.

A festa continuou na Pizza della Libertà, onde cerca de três mil torcedores da Lazio comemoraram o aniversário do time do coração com bandeiras e muita música.

No embate contra o Napoli, neste sábado (11), pela 19ª rodada do Campeonato Italiano, a Lazio jogará com uma camisa especial comemorativa.

A Lazio ocupa a terceira colocação da Série A, com 39 pontos, seis atrás da líder Inter de Milão e da vice Juventus. O time biancoceleste ainda conquistou a Supercopa da Itália em cima da Velha Senhora.(ANSA)