Com festa da torcida do Milan, Ibrahimovic chega à Itália

MILÃO, 02 JAN (ANSA) – Sob a festa de centenas de torcedores, o atacante Zlatan Ibrahimovic desembarcou nesta quinta-feira (2) em Milão, na Itália, onde realizará os exames médicos necessários para assinar contrato com o Milan.

O veterano centroavante chegou no aeroporto de Linate em um vôo privado da Suécia e foi recebido pelo CEO do Milan, Zvonimir Boban. O atleta passou de carro pelos profissionais da imprensa e por centenas de torcedores do clube italiano, que o receberam com aplausos. Após isso, Ibra seguiu direto para a clínica La Madonnina, onde fará os exames.

O sueco assinou um vínculo válido por seis meses no valor de 3,5 milhões de euros, além de bônus e a possibilidade de permanecer em Milão por mais um ano.

Aos 38 anos, Ibrahimovic deverá estrear no jogo contra a Sampdoria, em 6 de janeiro, no San Siro, ou no embate diante da Spal, pela Copa da Itália, no dia 15 do mesmo mês. Em sua última passagem pelo Milan, o sueco fez 85 partidas e balançou as redes 56 vezes. O atacante foi muito importante na conquista do último Scudetto do Milan, na temporada 2010/11, quando o clube era comandado por Massimiliano Allegri.(ANSA)