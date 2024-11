Com Fernando Seabra, Red Bull Bragantino faz duelo direto com o Cuiabá na zona de rebaixamento

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/11/2024 - 6:30 Para compartilhar:

Times que foram bem em 2023, Red Bull Bragantino e Cuiabá duelam em situação diferente nesta temporada, lutando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, às 16h, eles iniciam dentro do Z-4 e jogam no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 32ª rodada.

O Red Bull Bragantino está há sete jogos sem vencer, sendo quatro empates e três derrotas, duas delas seguidas. Estacionado nos 34 pontos, entrou na zona de rebaixamento, em 17º lugar. A situação resultou na demissão de Pedro Caixinha para a chegada de Fernando Seabra, ex-Cruzeiro, que comandou o Red Bull Bragantino II no início da temporada.

Para sua estreia, Fernando Seabra não poderá contar com o volante Jadsom, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além disso, os atacantes Henry Mosquera e Thiago Borbas estão no departamento médico por lesões musculares.

Apesar de ser volante, Jadsom atuou como lateral-direito no último jogo. A boa notícia é que Andres Hurtado, lateral de origem, está recuperado de uma lesão muscular. Ele treinou normalmente e pode até mesmo iniciar como titular.

Apresentado, Seabra revelou a projeção de pontos, mas revelou a prioridade. “O foco do trabalho é buscar a evolução e vencer o próximo jogo. Vamos buscar jogo a jogo. Com três vitórias e dois empates, devemos escapar do rebaixamento. Mas nossa prioridade é dar uma resposta em relação à atitude, qualidade de jogo e ambiente de jogo. Contamos muito com a torcida para isso.”

A situação do Cuiabá é ainda pior. Há três jogos sem vencer, sendo duas derrotas seguidas, o time mato-grossense tem apenas 27 pontos, em 19º e penúltimo lugar. O primeiro time fora do Z-4 é o Athletico, em 16º com 34 pontos. O duelo direto com o Red Bull Bragantino é visto como fundamental para voltar à briga.

O técnico Bernardo Franco terá o desfalque do atacante Clayson, que tem 50 jogos na temporada, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Para manter o esquema com três atacantes, terá a opção de Derik Lacerda, que cumpriu suspensão e retorna.

Ainda no setor ofensivo, André Luís, em fase final de recuperação, também pode ser relacionado. Eliel, Jonathan Cafu e Jadson completam a lista de opções. Já na defesa, Alan Empereur, desfalque nos dois últimos jogos após uma pancada no pé, deve ser baixa novamente.

Apesar de reconhecer a dificuldade, Franco garantiu luta até o fim. “Uma coisa eu posso garantir e isso foi falado no vestiário: o Cuiabá é a nossa vida e vamos lutar até o final. Independentemente de qualquer probabilidade, agora é uma questão também de honra e caráter, e não falta isso para o nosso grupo. Temos um compromisso muito grande com esse clube.”

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X CUIABÁ

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Juninho Capixaba; Lucas Evangelista, Matheus Fernandes e Gustavinho; Vitinho, Eduardo Sasha e Jhon Jhon. Técnico: Fernando Seabra.

CUIABÁ – Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves e Ramon; Filipe Augusto, Fernando Sobral e Lucas Fernandes; Gustavo Sauer, Isidro Pitta e Derik Lacerda. Técnico: Bernardo Franco.

ÁRBITRO – Marcelo de Lima Henrique (CE).

HORÁRIO – 16h.

LOCAL – Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).