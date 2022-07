Com Felipe Alves, São Paulo encerra preparação e viaja para enfrentar o Athletico-PR; veja provável escalação O goleiro participou das atividades deste sábado (30) antes de ser apresentado







O elenco do São Paulo encerrou sua preparação para encarar o Athletico-PR na manhã deste sábado (30). O clube contou com a presença de Felipe Alves – goleiro recém contrato pela equipe e que foi apresentado no final do treinamento.

O técnico Rogério Ceni comandou atividades técnicas e táticas, e como dito antes, com a presença do camisa 1. Quanto aos lesionados, Arboleda, Caio, Luan, André Anderson, Reinaldo, Patrick e Jandrei deram sequência aos respectivos cronogramas de recuperação.

Alisson, por sua vez, treinou com o restante do elenco e fez um complemento com a preparação física.

Após o treino e a apresentação de Felipe Alves, a delegação tricolor seguiu diretamente para o aeroporto, para embarcar para Curitiba. O jogo contra o Athletico-PR de domingo (31) acontece às 16h, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro.

Confira uma provável escalação:

Thiago Couto (Felipe Alves); Diego Costa, Miranda e Léo; Igor Vinícius, Gabriel Neves, Pablo Maia, Igor Gomes e Marcos Guilherme; Luciano e Calleri.

