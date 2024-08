Com Fed cortando juro, potencial de fluxo para Brasil é enorme, diz CEO do Santander Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/08/2024 - 18:05 Para compartilhar:

O CEO do Santander Brasil, Mario Leão, avalia que o Brasil tem um potencial enorme de atração de capital internacional com o ciclo dos cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) que pode começar no mês que vem.

“O potencial de fluxo para o Brasil é enorme”, disse Leão, em debate durante evento do Santander, que reuniu também o presidente do BTG Pactual, Roberto Sallouti.

O presidente do Santander disse que o Brasil está muito sublocado nas carteiras dos investidores internacionais. Portanto, pode voltar ao radar, na medida em que as coisas no mercado interno se acertaram, após uns meses tumultuados na primeira metade de 2024. “Dados recentes mostram uma economia sólida”, afirmou Leão.

Leão ressaltou que parte do mercado vê o Fed cortando juros enquanto o BC vai subir a Selic, mas a visão no banco espanhol é que isso não será preciso no Brasil. “Não é nosso cenário base uma alta de juros pelo BC.”