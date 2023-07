Com feat de Clayton e Romário, Lucas Lucco inicia lançamentos de novo projeto

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/07/2023 - 11:09 Compartilhe

Dando sequência ao sucesso “777”, projeto que lhe rendeu mais de 50 milhões de streams, Lucas Lucco aposta na potenciação de seu trabalho e, nesta sexta, 28, inicia os lançamentos da segunda parte de seu álbum, agora 777².

O primeiro compilado do audiovisual chega às plataformas com três canções inéditas, entre elas destaque para “Só Vai Dar Eu”, feat. com Clayton e Romário, dupla com ascensão meteórica e um dos maiores destaques no sertanejo. A canção, que é a nova aposta de Lucas, ganha videoclipe ao meio-dia de sexta.

Composta por Matheus Costa, Marco Carvalho, Rayane Santos e Lucas ING, a nova música de trabalho do mineiro é uma sofrência de fim de relacionamento, na qual o eu lírico afirma que vai fazer jus ao seu status de solteiro. As demais faixas do EP 1 de 777² são “Vizinho Que Chora” e “Ame Com Calma”, canções cujos videoclipes chegam ao YouTube nas sextas-feiras seguintes, sempre às 12h.

“Primeiro quero agradecer a todos os que me apoiaram com 777; é um projeto muito especial do qual tenho muito orgulho”, agradece Lucas, “e quero aproveitar para pedir que vocês direcionem todo o carinho que tem por mim para 777². Foi uma aventura gravar esse audiovisual e estou muito feliz com o resultado, e agora é com vocês. Espero do fundo do coração que todos curtam muito e ouçam em loop infinito haha”, complementa.

Gravado em Goiânia no último 7 de março de 2023, 777² tem produção musical assinada por Wili Baldo, enquanto a direção de vídeo ficou sob a responsabilidade da Terra Produções, comandada por Rafael Terra.

Com o lançamento do volume 1 do audiovisual, as demais partes chegam às plataformas de música em breve; nesse meio tempo, os fãs e admiradores de Lucas Lucco podem aproveitar muito as três primeiras faixas do DVD a ficarem disponíveis.

Calendário de Lançamentos no YouTube:

28/07 – 12:00: Só Vai Dar Eu, feat. Clayton & Romário

04/07 – 12:00: Vizinho Que Chora

11/07 – 12:00: Ama Com Calma

