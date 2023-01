Com favorito Messi, Fifa anuncia lista de finalistas do The Best

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/01/2023 - 16:05 Compartilhe

ROMA, 12 JAN (ANSA) – Com o favorito Lionel Messi, a Fifa anunciou nesta quinta-feira (12) a lista dos finalistas do prêmio de melhor do mundo, o The Best, que terá a premiação no dia 27 de fevereiro em Paris, na França. Do Brasil, estão na disputa Neymar e Vinicius Jr.





São 14 os jogadores que disputam o prêmio que, há sete anos, é entregue pela entidade máxima do futebol mundial. Já a Itália, que ficou de fora da Copa do Mundo, não tem nenhum atleta entre os finalistas da lista principal.

Disputam o prêmio: Achraf Hakimi (Marrocos /Paris Saint-Germain); Erling Haaland (Noruega/Borussia Dortmund/Manchester City); Jude Bellingham (Inglaterra/Borussia Dortmund); Julián Álvarez (Argentina/River Plate/Manchester City); Karim Benzema (França /Real Madrid); Kevin De Bruyne (Bélgica/ Manchester City); Kylian Mbappé (França/Paris Saint-Germain); Lionel Messi (Argentina/Paris Saint-Germain); Luka Modri? (Croácia/Real Madric); Mohamed Salah (Egito/Liverpool); Neymar (Brasil/Paris Saint-Germain); Robert Lewandowski (Polônia/Bayern de Munique/Barcelona); Sadio Mané (Senegal/Liverpool/Bayern de Munique); Vinicius Jr. (Brasil/ Real Madrid).

No entanto, o país europeu será representado na premiação em dois momentos: na disputa de melhor técnico e no prêmio Puskas, para o gol mais bonito do ano e que tem votação do público.





Carlo Ancelotti, que conquistou sua quarta Liga dos Campeões com o Real Madrid na última temporada, disputará a premiação com os dois treinadores finalistas da Copa do Mundo, o argentino Lionel Scaloni e o francês Didier Deschamps. Também estão na disputa o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, e o da seleção surpresa do Mundial, Marrocos, Walid Regragui.

Já na busca pelo gol mais bonito, está Mario Balotelli pelo golaço marcado pelo Adana Demirspor contra o Goztepe em maio deste ano, e Theo Hernández, pelo gol marcado pelo Milan contra a Atalanta. Também foram indicados Richarlison, pelo gol na Copa contra a Sérvia – eleito o mais bonito da competição -; Kylian Mbappé, pelo gol na final contra a Argentina e outros seis candidatos.

Entre as mulheres que disputam o prêmio principal do The Best, está a brasileira Debinha, Alexi Putellas, do Barcelona, duas vezes vencedora da Bola de Ouro, e a inglesa Beth Mead, do Arsenal. (ANSA).

