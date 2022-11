Com família brasileira, Hailey Bieber se diverte com avó falando português

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/11/2022 - 1:47 Compartilhe

Hailey Bieber caiu na risada em um vídeo compartilhado por ela nesta quarta-feira (9) em sua conta no TikTok. A modelo e mulher do cantor Justin Bieber é filha do ator Stephen Baldwin com a designer carioca Kennya Baldwin.

+ Avô brasileiro de Hailey Bieber, vendeu milhões, venceu Grammy e trabalhou com Sinatra

Os avós maternos de Hailey também são brasileiros, a Mary Ellen e o músico Eumir Deodato. E foi justamente com a avó que Hailey caiu na risada ao gravá-la falando em português com seus seguidores.

“Oi, como vai todo mundo? Eu estou aqui com a minha linda Hailey… o que mais?”, diz Mary Ellen, que é chamada por Hailey de Nana.

Na legenda da publicação, a modelo escreveu: “Ela bebeu muito vinho e ficou nervosa. Essa é minha Nana”.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias