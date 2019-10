Com falta de público, show de Sandy e Junior é vendido a preço de banana

Muita gente pagou caríssimo para assistir aos shows de Sandy e Junior na turnê que os irmãos fizeram pelo Brasil. Pois bem. Pelo visto, a turnê ‘Nossa História’ não anda tão bem das pernas assim fora do país. A dupla se apresenta hoje, às 20h, no Barclays Center, no Brooklyn, em Nova Iorque. E ao contrário do que ocorreu no Brasil, onde os ingressos esgotaram rápido com filas enormes de espera para comprar online, na terra do Tio Sam o show está custando a partir de 7,90 dólares, o equivalente a R$ 40.

Esses valores estão disponíveis em uma promoção no site StubHub, especializado em venda de ingressos para eventos. Já quem compra diretamente pelo site do local do show o Barclays Center, desembolsa a partir de 39 dólares. No Brasil, teve gente desembolsando 500 reais para a pista vip do evento que dava direito a open bar de água. E ainda teve quem comprasse ingressos da mão de terceiros e desembolsasse valores acima de R$ 1000.