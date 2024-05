Com exceção de Ivan, Nelsinho Baptista foi responsável pelas últimas convocações na Ponte Preta

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/05/2024 - 11:33 Para compartilhar:

A Ponte Preta anunciou durante a semana a contratação do técnico Nelsinho Baptista, que chega para “apagar o incêndio” e recolocar o clube na briga por voos maiores na temporada. O que poucos sabem é que o treinador esteve à frente do time que rendeu as últimas convocações para a seleção brasileira, com exceção, claro, do goleiro Ivan, convocado por Tite durante alguns amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2022.

Ivan, hoje no Internacional, quebrou um hiato de 18 anos sem que um jogador da Ponte Preta fosse chamado para a seleção principal. Em 2001, Emerson Leão chamou o volante Mineiro, que mais tarde fez sucesso no São Paulo, e Washington “Coração Valente”, ex-Fluminense e Athletico-PR, na lista do treinador para o jogo contra o Peru nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002.

Os dois eram companheiros de Ponte Preta, que era comandada por Nelsinho Baptista. O ano de 2001, inclusive, foi um dos melhores da equipe. A Ponte chegou às semifinais do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, perdendo, respectivamente, para Botafogo e Corinthians, e foi até as quartas do Brasileirão, sendo eliminada pelo Fluminense.

“Quando fui para a Ponte, não esperava que chegaria à seleção. Mas por tudo o que aconteceu, a possibilidade cresceu de acordo com o que vinha fazendo. Se tornou realidade. Para mim foi a realização de um sonho. Mas acabamos perdendo a possibilidade de conquistar um título pela Ponte. Eu não disputei a semifinal da Copa do Brasil, pois estava com a seleção e logo depois o Nelsinho saiu. Poderíamos ter conquistado o torneio”, disse Washington.

Além dos três já citados, a Ponte Preta colocou mais cinco jogadores na seleção principal: o goleiro Carlos, que também foi convocado quando jogou no Guarani, e os zagueiros Juninho, Nenê Santana, Oscar e Polozzi.

Confira os jogadores da Ponte Preta que já foram convocados:

Goleiros: Carlos e Ivan.

Zagueiros: Juninho, Nenê Santana, Oscar e Polozzi.

Meia: Mineiro

Atacante: Washington.