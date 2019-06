Com ex preso pela Lava Jato, atriz Luiza Valdetaro assume novo affair

View this post on Instagram

Bom dia, babe! Feliz dias de namorada pra mim que tenho esse gatchinho pra chamar de meu🤗 Altas ondas pra vc e altos bjos de vc em mim 🤙🏼😜! Obs: Não precisa me dar presente de dia dos namorados não tah?! Nada a ver essa pressão do marketing e capitalismo… afinal, dia 13 já é amanha … aí vc já pode! 🤪❤️