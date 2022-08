Com Eurípedes de volta, PROS vai fechar com Lula

Coluna do Mazzini 03/08/2022 - 15:37 Compartilhe

Eurípedes Junior, um dos fundadores do PROS, reassumiu o comando do partido após ter sido afastado da direção da legenda por conta da disputa judicial que ocorre desde 2020. E já voltou dando canetada, bem ao seu perfil centralizador. Eurípedes vai anunciar que o PROS fechará com a coalizão de Lula da Silva (PT) à presidência – e assim rifou o pré-candidato Pablo Marçal.

Toda a cúpula do PROS está em São Paulo nesta quarta-feira (3) em conversas bem avançadas com os petistas. Marçal ainda se diz contrariado, mas expoentes do PROS tentam convencê-lo a se lançar a deputado com um bom naco do fundo eleitoral a seu dispor. A conferir

O PROS tem até esta sexta-feira (5) para definir oficialmente o seu candidato. Mas tudo indica que Eurípedes, a se consolidar novamente no Poder, vai anunciar uma aliança com a chapa de Lula da Silva (PT). Isso garantirá um tempo de TV e rádio precioso a mais para o candidato petista na propaganda eleitoral.

O ministro Jorge Mussi, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), decidiu devolver o comando da legenda a Eurípedes. O PROS protagoniza há meses um vaivém judicial, com decisões no âmbito do TJDFT, numa disputa de fundadores pelo controle do partido – e pelo controle das dezenas de milhões de reais dos fundos partidário e eleitoral.

Até esta semana estava à frente da legenda Marcus Holanda, outro fundador, que foi reconhecido em decisão unânime no TJDFT em março deste ano. Holanda assumiu a presidência do partido diante das ações que Eurípedes responde na Justiça sob suspeita de lavagem de dinheiro e ocultação de bens.

