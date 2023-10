Com estreia de Tite, Flamengo enfrenta o Cruzeiro no Mineirão e de olho no G-4

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/10/2023 - 6:30 Para compartilhar:

Com grande expectativa pela estreia do técnico Tite, o Flamengo voltará a campo nesta quinta-feira, às 19h, com objetivo de entrar no G-4 do Campeonato Brasileiro, zona de acesso direto à Copa Libertadores da América. Para isso, jogará no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), diante do Cruzeiro, que busca se manter tranquilo em relação à zona de rebaixamento.

O Flamengo está invicto há três jogos: empatou sem gols com o Goiás, venceu o Bahia, por 1 a 0, e empatou com o Corinthians, por 1 a 1. Com isso, chegou a 44 pontos e, embora tenha terminado a última rodada fora do G-4, está colado nos adversários.

Como visitante, não perde há quatro jogos, pois os dois empates citados aconteceram depois das vitórias diante de Coritiba e Botafogo. Ao todo, são 14 jogos fora de casa no Brasileirão, com seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

A missão agora é esquecer a ‘Era Sampaoli’, de tristes memórias no clube. Em seu primeiro jogo, Tite poderá contar com o volante Gerson e o meia Arrascaeta, que estavam com suas seleções. Gerson treinou normalmente e deve ser titular, enquanto o uruguaio ficou apenas na academia, indicando que começará na reserva.

No ataque, Pedro saiu na frente na disputa com Gabigol e formará o setor junto com Bruno Henrique. Desfalque certo fica por conta do zagueiro Léo Pereira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Seu substituto será David Luiz.

Em sua apresentação, Tite admitiu que o grande objetivo é a classificação direta à Libertadores de 2024. “São 12 jogos decisivos, em que todos são importantes para que a gente alcance a classificação. A perspectiva de título é matemática e sonho. Nós temos a realidade. Tem o risco porque são nove equipes com possibilidade de classificação.”

O Cruzeiro busca recuperação após três jogos sem vencer. Depois de perder para o Fluminense, por 1 a 0, empatou com o América, por 1 a 1, e com o Cuiabá, sem gols. Com 31 pontos, briga por uma vaga na Copa Sul-Americana, mas precisa vencer para seguir com uma distância confortável da zona de rebaixamento.

Dentro de casa, o time vem de quatro empates seguidos e não vence há seis rodadas. A última vitória ocorreu diante do São Paulo, por 1 a 0, no fim de junho, ou seja, quase quatro meses. No Brasileirão, já foram 13 partidas como mandante, com três vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

O time mineiro terá várias novidades entre os relacionados. O volante Matheus Jussa e o atacante Bruno Rodrigues retornam de suspensão e serão titulares. Os meias Henrique Rodrigues e Japa, e o atacante Fernando, campeões da Copa do Brasil Sub-20, também foram integrados.

O lateral-direito Wesley Gasolina, recuperado de lesão no joelho e que não atua desde fevereiro, também está de volta. O titular na posição, porém, será Palacios, já que William está fora por precaução após choque de cabeça na última rodada. O volante Lucas Oliveira e o meia Machado, suspensos, são outras baixas.

O técnico Zé Ricardo prometeu melhora do Cruzeiro, tanto nas próximas partidas quanto no futuro do clube. “Estamos trabalhando muito, incansavelmente. Temos a convicção que podemos melhorar nosso rendimento e convicção do trabalho que está sendo feito. O clube está imbuído em construir um futuro mais sólido.”

