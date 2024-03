Com estreia de técnico, Atlético-MG inicia busca pelo penta contra o Cruzeiro na Arena MRV

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/03/2024 - 7:30 Para compartilhar:

Na luta pelo pentacampeonato do Campeonato Mineiro de forma consecutiva, o Atlético-MG enfrenta o Cruzeiro neste sábado, às 16h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela primeira da decisão do Estadual. Do outro lado, o time celeste tenta acabar com a hegemonia do rival e voltar a soltar o grito de campeão, o que não acontece desde 2019.

Este primeiro jogo terá torcida única do mandante, como acontecerá na volta, quando a arbitragem será de fora do estado a pedido do Cruzeiro. No retrospecto geral, Atlético e Cruzeiro se enfrentaram em 388 oportunidades, com 153 vitórias do time alvinegro, 130 da equipe celeste, além de 105 empates. O time de Ronaldo Fenômeno venceu os últimos dois confrontos.

Maior vencedor do Campeonato Mineiro com 48 conquistas, o Atlético despachou o América nas semifinais para chegar à decisão ao vencer em casa por 2 a 0 e perder, na Arena Independência, por 2 a 1. O resultado, no entanto, exigiu mudanças. Luiz Felipe Scolari, o Felipão, foi pressionado pela torcida e deixou o comando da equipe para Gabriel Milito assumir. O treinador argentino fará sua estreia já num clássico decisivo, num álibi para amenizar um desconfortável clima de crise.

Do outro lado, o Cruzeiro, que decidirá em casa por ter feito a melhor campanha da primeira fase, eliminou o Tombense ao empatar por 0 a 0 fora de casa, e vencer por 3 a 1 no Mineirão. O time celeste, no jogo de volta, fará uma despedida especial para o atacante Marcelo Moreno.

Pelo lado do Atlético, Gabriel Milito encerrou a preparação como uma surpresa. Gustavo Scarpa foi barrado do time titular e iniciará o duelo no banco de reservas, fruto da formação com três defensores, formado por Bruno Fuchs, Maurício Lemos e Jemerson. Zaracho, que retornou de lesão, está confirmado.

“Não temos muito tempo, mas vamos compensar com a paixão. Vamos tentar ganhar, de uma maneira, dando estilo à equipe. Se não conseguirmos, será por mérito do rival. Aqui estamos todos para dar tudo, para conseguir os objetivos. Se pode conseguir? Sim. Mas o futebol é sensível. Se não conseguimos, temos que ir dormir sabendo que fizemos de tudo para ganhar. É o que pedimos aos jogadores”, disse Milito.

Do lado do Cruzeiro, o técnico Nicolás Larcamón poderá contar com o zagueiro Zé Ivaldo e o lateral Marlon, que cumpriram suspensão no duelo de volta da semifinal. O atacante Juan Dinenno foi preservado nos dois últimos compromissos do clube e também volta a ficar à disposição.

“Sempre falo que é um orgulho muito grande representar o Cruzeiro. Sabemos do tamanho da representatividade desse clássico contra o Atlético, então, é uma gratidão enorme estar nesta primeira final com a camisa do Cruzeiro”, disse Matheus Pereira.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG X CRUZEIRO

ATLÉTICO-MG – Everson; Bruno Fuchs, Lemos e Jemerson; Saravia, Zaracho, Battaglia, Igor Gomes e Arana; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

CRUZEIRO – Rafael Cabral; William, Zé Ivaldo (Neris), João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva, Mateus Vital e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Juan Dinenno. Técnico: Nicolás Larcamón.

ÁRBITRO – Felipe Fernandes de Lima.

HORÁRIO – 16h30.

LOCAL – Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

