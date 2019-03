Com estiramento muscular, Hernanes desfalca São Paulo por ao menos duas semanas

Hernanes está fora do jogo com o São Caetano, quarta-feira, no ABC, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O São Paulo informou na tarde desta quarta-feira que os exames do meia de 33 anos apontaram estiramento no bíceps da coxa esquerda. De acordo com o clube, o período de recuperação é de duas a quatro semanas.

O jogo é decisivo, pois o time ainda não está classificado para as quartas de final do Paulistão. Se o time avançar, o principal jogador do São Paulo também estará fora do primeiro mata-mata.

Hernanes iniciou o tratamento nesta segunda-feira sob a supervisão do departamento médico. Ele vai realizar a programação definida pelos fisioterapeutas em período integral no CT da Barra Funda até retornar aos treinos com o elenco novamente. Na derrota para o Palmeiras por 1 a 0, sábado, no Pacaembu, ele acabou substituído na metade do segundo tempo.

O meio-campista vem enfrentando problemas físicos desde que voltou ao clube, no início do ano. A última contusão foi uma tendinite que o tirou da partida diante do Red Bull Brasil – empate por 0 a 0 em 24 de fevereiro.

Hernanes fará falta nos jogos decisivos. Beneficiado pela vitória do Corinthians sobre o Oeste, por 1 a 0, neste domingo, o time do Morumbi chega à última rodada da fase de grupos dependendo apenas de suas forças para avançar às quartas de final. Uma vitória sobre o São Caetano, às 21h30 de quarta-feira, no Anacleto Campanella, basta para o São Paulo avançar. A equipe pode até garantir a vaga com o empate. Nesse caso, o Oeste, outro candidato à vaga, não poderia vencer o Mirassol por quatro gols de diferença.

Se quiser terminar essa fase na liderança do Grupo D, para fazer o jogo de volta das quartas de final em casa, a combinação é mais complicada. O São Paulo precisará vencer, torcer para o Ituano perder para o Corinthians, no Novelli Júnior, e ainda tirar a diferença no saldo de gols (8 a 3 a favor do Ituano). Pelo regulamento do torneio, o São Paulo enfrentará o próprio Ituano nas quartas.