Com escalação ‘estranha’, Cruzeiro só empata com o Brasil de Pelotas pela Série B do Brasileirão Mozart Santos "inventou" um time contra os gaúchos, que não conseguiu trazer os três pontos

Em um duelo de muito esforço físico, mas de baixa técnica, Cruzeiro e Brasil de Pelotas empataram por 0 a 0 neste sábado, 3 de julho,no Bento Freitas, pela nona rodada do Brasileiro da Série B.

O resultado foi ruim para a Raposa, que tenta deslanchar na competição, se aproximando do G4. Para o Brasil, o ponto ganho valeu a saída da zona do rebaixamento. O time gaúcho está com sete pontos na 16ª posição, enquanto os mineiros ocupam a 13ª colocação, com nove pontos.

A grande surpresa do jogo foi a escalação estranha feita por Mozart Santos, que mexeu em todos os setores e fez improvisações no mínimo questionáveis, perdendo força do time que vinha ganhando “corpo” no campeonato.

E MAIS:

O treinador celeste tentou corrigir no segundo tempo com mudanças, mas as alterações tiveram pouca efetividade. O placar pode ser creditado ao treinador celeste, que “inventou” um time, desentrosado e pouco à vontade em campo.

Próximos jogos

A Raposa volta a campo no dia 6 de julho, contra o Coritiba, às 19h, no Mineirão. Já o Brasil encara o Operário-PR, sábado, 10, às 11h, em Ponta Grossa.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

​

BRASIL DE PELOTAS 0 X 0 CRUZEIRO

Data: 3 de julho de 2021

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Bento Freitas, Pelotas (RS)

Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima(AL)

Assistentes: Ruan Luiz de Barros Silva e Wagner José da Silva (ambos de AL)

Cartões amarelos: Rômulo (CRU), Wesley (BRA), Thalys (BRA), Felipe Augusto (CRU)

Cartões vermelhos:-

Gols: –

BRASIL DE PELOTAS (Técnico:Cláudio Tencati)

​

Matheus Nogueira, Thalys (Pierini, aos 46’-2ºT), Ícaro, Heverton e Kevin; Rômulo, Lucas Santos, (Netto, aos 30-2ºT), Gabriel Terra (Luiz Fernando, aos 22’-2ºT), Wesley (Denílson, aos 22’-2ºT), Fabrício (Júnior Viçosa, aos 31’-2ºT) e Ramon

CRUZEIRO (Técnico: Mozart Santos)

Fábio; Noberto, Ramon, Léo Santos e Felipe Augusto (Jean, aos 21’-2ºT); Matheus Barbosa, Nonoca (Flávio, aos 32’-2ºT), Rômulo, Marcinho; Rafael Sobis (Thiago, aos 22’-2ºT) e Giovanni Piccolomo (Adriano, aos 21’-2ºT).

E MAIS:

E MAIS:

Veja também