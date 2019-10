Com enorme redução nos preços dos ingressos, Sandy e Junior lotam show em Nova Iorque

Muita gente não gostou quando esta colunista noticiou que os preços dos ingressos para o show de Sandy e Junior em Nova Iorque, na noite desta quarta-feira (2), sofreu uma drástica redução. A medida de colocar tickets a partir de 6 dólares um dia antes do evento se fez necessária após as vendas não surtirem o efeito esperado, por terem começado com valores considerados muito altos. Pois bem, a tática de baixar os preços deu certo. A dupla lotou o Barclays Center, no Brooklyn, apesar de muitas cadeiras no setor superior da arena terem ficado vazias, e o show foi um sucesso. Mas, esta colunista deve dizer que, além dos preços bem mais em conta, teve gente dizendo que viu a produção do show distribuindo alguns ingressos gratuitamente na porta do Barclays Center. Confira abaixo:

Seguidores apontam que produção do show distribuiu ingressos – reprodução Instagram

