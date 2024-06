Com Endrick em alta, Brasil tem contra os EUA último teste antes da Copa América

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/06/2024 - 23:05 Para compartilhar:

Encantado com as atuações brilhantes de Endrick, o Brasil enfrenta seu último teste antes da Copa América-2024 nesta quarta-feira (12), contra os anfitriões Estados Unidos, em Orlando, na Flórida.

No sábado, a seleção brasileira conquistou a primeira vitória em solo americano graças a um gol salvador de sua nova joia.

O baixinho e robusto Endrick cabeceou para a rede um cruzamento de Vinícius Jr. e com isso o Brasil venceu o México por 3 a 2 nos acréscimos, numa prévia da parceria que os formarão no Real Madrid.

Endrick, de 17 anos, se juntará ao vencedor da Liga dos Campeões da Europa na próxima temporada, mas primeiro terá pela frente a grande vitrine que é a Copa América, na qual espera brilhar como titular em um elenco com desfalques significativos como o de Neymar.

O Brasil, derrotado em casa pela Argentina na final de 2021, mostrou contra o México que a pegada é sua melhor arma para recuperar o troféu continental.

Além do trio ofensivo madridista, completado por Rodrygo, a seleção brasileira também conta com o ponta Raphinha, do Barcelona, e talentos emergentes como Sávio (Girona) e Gabriel Martinelli (Arsenal).

O técnico Dorival Júnior apresentou um time alternativo contra o México, com dois estreantes (Evanilson e Ederson) e quatro jogadores titulares que começaram jogando pela primeira vez.

Ao final da preparação, o Brasil poderá testar o time titular que vai estrear no Grupo D da Copa América, no dia 24 de junho, contra a Costa Rica. Endrick voltará a iniciar no banco de reservas, conforme confirmado por Dorival nesta terça-feira.

“Peço um pouco de paciência e calma com esse garoto, para que as coisas aconteçam de forma natural”, disse o treinador em entrevista coletiva. “Ele vem de uma evolução muito boa (…) mas um erro pode ser fatal” para o seu desenvolvimento.

O atacante do Palmeiras acumula três gols com a ‘Amarelinha’ em cinco jogos como reserva, incluindo a vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra e outro no empate de 3 a 3 com a Espanha em amistosos disputados este ano.

Três gols em apenas 119 minutos de jogo que dão esperança a uma seleção brasileira que tenta virar a página de um ano de 2023 para ser esquecido.

O amistoso contra os Estados Unidos “é importante para a nossa preparação. Vamos corrigir os erros que cometemos e manter o que fizemos bem”, destacou na segunda-feira o goleiro Bento, que também poderá ter minutos contra a seleção dos Estados Unidos.

– EUA sob “alerta” –

Depois do México, o Brasil se encontrará em Orlando com outro adversário que está à beira da crise: os Estados Unidos.

Os anfitriões da Copa América, o primeiro dos grandes torneios que sediarão até a Copa do Mundo de 2026, foram derrotados por 5 a 1 no sábado pela Colômbia, apesar de ter colocado em campo praticamente o time principal.

Todos os titulares americanos, incluindo seu astro Christian Pulisic (Milan), jogam em equipes das cinco principais ligas europeias.

Mesmo assim, a seleção dos EUA exibiu tantas fragilidades defensivas e descuidos que o seu próprio treinador, Gregg Berhalter, repreendeu seus jogadores pela “falta de respeito pelo adversário e pelo jogo”.

Berhalter, cuja reintegração como técnico após a Copa do Mundo de 2022 no Catar não foi aceita por unanimidade, disse que esta derrota constrangedora deveria ser um “alerta”, dado o pouco tempo que têm antes da estreia no Grupo C, em 23 de junho, contra a Bolívia.

Os precedentes não acompanham a seleção dos Estados Unidos, que vem de 11 derrotas consecutivas contra o Brasil. A única vitória americana em 19 jogos ocorreu diante da torcida de Los Angeles nas semifinais da Copa Ouro de 1998.

Os organizadores esperam mais de 53 mil espectadores para este amistoso que acontecerá no Estádio Camping World a partir das 19h locais (20h de Brasília).

Prováveis escalações:

EUA: Matt Turner – Joe Scally, Chris Richards, Cameron Carter-Vickers, Antonee Robinson – Weston McKennie, Yunus Musah, Johnny Cardoso – Christian Pulisic, Tim Weah e Haji Wright. Técnico: Gregg Berhalter.

Brasil: Bento – Danilo, Lucas Beraldo, Marquinhos, Wendell – Bruno Guimarães, Joao Gomes, Lucas Paquetá – Raphinha, Vinícius Jr e Rodrygo. Técnico: Dorival Júnior.

