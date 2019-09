Com emprego novo! Repórter aceita oferta do Grupo Globo e deixa emissora

Rio – O repórter José Renato Ambrósio trocou de emissora. Ele acertou a sua saída da ESPN Brasil e será funcionário do Grupo Globo. As informações são do portal “UOL”.

José Renato Ambrósio – Reprodução

Ele estava na ESPN desde 2008. De acordo com informações do portal, além da oferta do Grupo Globo, ele também foi procurado pela CNN. A ESPN tentou mantê-lo, mas o jornalista optou pela mudança de emissora.

No Grupo Globo, José Renato cuidará de pautas especiais. Na ESPN, o repórter cobriu eventos como as finais da NBA, Super Bowl, Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. De acordo com o site, o jornalista vai permanecer mais alguns dias na ESPN antes de iniciar o trabalho na nova casa.