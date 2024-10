Com empate técnico entre candidatos nas pesquisas, Natália Bonavides e Paulinho Freire votam em Natal

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/10/2024 - 11:35 Para compartilhar:

Natália Bonavides (PT) e Paulinho Freire (União) votaram no segundo turno das eleições municipais de 2024, na manhã deste domingo, 27, em Natal, Rio Grande do Norte.

Segundo pesquisa Quaest, divulgada no sábado, 26, os votos válidos da disputa para a Prefeitura de Natal mostram o candidato Paulinho com 53% e Natália Bonavides com 47%, o que configura empate técnico dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

No primeiro turno, o deputado do União alcançou 44,1% dos votos válidos. Já a deputada petista obteve 28,4%.

Nas semanas que antecederam o segundo turno das eleições, os candidatos intensificaram os esforços para reverter a alta taxa de abstenção registrada no primeiro turno. A cidade do Rio Grande do Norte teve o maior índice de abstenção entre as capitais nordestinas.

A capital potiguar registrou 25,22% de abstenção, o que corresponde a 145.176 eleitores que estavam aptos a votar e não participaram.