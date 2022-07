Com emoção, lutadores batem o peso e confirmam disputas de cinturão no Jungle Fight 109







Tudo confirmado para as duas disputas de cinturão do Jungle Fight 109, que acontece neste domingo, 31, no ginásio Pelezão, na capital paulista. Na luta principal, Kelly Ottoni e Layze Cerqueira disputam o título dos galos femininos; enquanto nos leves, Henerson “Nenem” tenta a primeira defesa, diante de John “Snake”.

Os quatros protagonistas bateram o peso. O enredo mais emocionante foi a de Kelly Ottoni, que só não é a atual campeã porque ficou 500g acima em sua última luta. Desta vez, a paulista foi a última a se pesar, gerando uma grande expectativa. Quando subiu à balança, um alívio: 60,8kg, 400g abaixo do limite. Layze bateu 61kg.

Henerson “Nenem” e John Snake também não tiveram problema para atingir os 70kg. Após a aferição dos pesos, Wallid Ismail fez questão de ressaltar a simbologia no fato de “Snake” estar disputando o título mesmo vindo de derrota – que na avaliação do presidente do maior evento de MMA da América Latina não deveria ter acontecido.

“Estou muito feliz por ter feito a transmissão da pesagem ao vivo pela Sportv, Jovem Pan Esportes e Pan Flix. Isso mostra a força do Jungle Fight. Amanhã será um grande show, vamos mostrar ao mundo a força do Brasil. O nosso trabalho é dar oportunidade e visibilidade imparcial para os guerreiros”, celebrou Ismail.

O Jungle Fight 109 será transmitido ao vivo, a partir das 18h, no horário de Brasília, pelo Sportv 3, Canal Combate, Bandsports, Jovem Pan Esportes, Jovem Pan News, Panflix, TV A Crítica e nas redes sociais oficiais da organização. Ao todo, o card é composto por 12 lutas.

Confira abaixo o card completo:

Jungle Fight 109

São Paulo, SP

Domingo, 31 de julho de 2022

Peso-galo: Kelly Ottoni x Layze Cerqueira

Peso-leve: Henerson Nenem x John Snake

Peso-médio: João Dantas x Edson “Gladiador” Silva

Peso-mosca: Matheus da Silva Severino x Renan Goiás

Peso-galo: João “The Future” Carvalho x Alexsandro Lopes Cangaty

Peso-meio-pesado: Juliano da Costa Damaceno x Vitor Costa

Peso-leve: Vitor Morais da Silva x Kaynan “Bahia” Kruschewsky

Peso-leve: Rodrigo Almeida x Lucas Escobar

Peso-casado (até 63kg): Carlos Vinicius “Viniboy” x Murilo Bento

Peso-galo: Kauê Vaz x Fábio Antônio Marcelino

Peso-pena: Vinicius Noturno x Bruno Brazil

Peso-leve: Daniel Felipe x Rodrigo Miag

