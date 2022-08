Com emoção do começo ao fim, Chapecoense e Novorizontino empatam na Série B

Estadão Conteúdo 10/08/2022 - 21:29 Compartilhe

Chapecoense e Novorizontino fizeram uma partida bastante movimentada, com gols do primeiro aos últimos minutos, e empataram por 2 a 2 na noite desta quarta-feira. O time paulista ficou duas vezes à frente do placar, com gols de Ronaldo e Quirino, mas os mandantes reverteram a desvantagem com Alisson e Thomás, além de perderem um pênalti. A partida, válida pela 23.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi realizada na Arena Condá, em Chapecó (SC).

Com o resultado, a Chapecoense chega a cinco jogos sem vencer e ao terceiro empate seguido. Com 25 pontos, aparece em 15º lugar, próximo à zona de rebaixamento. O Novorizontino, que não vence há quatro rodadas, está um pouco acima, em 13º, com 28 pontos.

Quem demorou um pouco para entrar no estádio perdeu o gol do Novorizontino, que marcou logo no primeiro minuto, em linda jogada. Wálber lançou para Rômulo, que fez domínio perfeito na direita e acionou Ronaldo, dentro da área. O atacante chutou forte, de primeira, no alto e mudou o panorama do duelo.

Mesmo com a desvantagem, a Chapecoense buscou manter a tranquilidade e se impor. Deu certo e minutos depois teve um pênalti a seu favor, quando o goleiro Lucas Frigeri derrubou Kevin na área. O camisa 12 do Novorizontino, porém, se redimiu ao cair do lado esquerdo e defender a cobrança de Felipe Ferreira. O meia ainda tentou em dois chutes perigosos de fora da área, mas um foi defendido e outro para fora.

Mas aos 27 minutos, a Chapecoense chegou ao empate. Após ficar com a sobra na intermediária, Claudinho deixou Alisson na cara do gol. Se o passe foi bonito, o drible, melhor ainda. O meia cortou Rodolfo Filemon, que deu carrinho no vazio, e finalizou forte para marcar.

O começo do segundo tempo também contou com o Novorizontino no ataque, que assustou com chute de Wálber de longe. Os mandantes responderam com Matheus Bianqui, que subiu sozinho na área, mas não conseguiu completar com precisão. Com dificuldades de criação, os dois times passaram a arriscar de longe e em bolas paradas, mas também sem sucesso.

Mas os minutos finais reservaram muitas emoções. Aos 43, após cruzamento na medida de Cléo Silva, Quirino, que havia acabado de entrar, cabeceou para fazer o segundo do Novorizontino. Apenas dois minutos depois, aos 45, Thomás, outro que entrou no segundo tempo, recebeu passe longo e rasteiro de Léo, e chutou cruzado para empatar novamente. Já nos acréscimos, em escanteio, o Novorizontino acertou o travessão com Paulinho, em desvio de cabeça, mas o placar terminou mesmo empatado.

A Chapecoense é a primeira a voltar a campo pela 24ª rodada. Tem um difícil duelo com o líder Cruzeiro, no sábado, às 16h30, no Mané Garrincha, em Brasília (DF). No domingo, às 11h, o Novorizontino encerra a rodada em casa, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), diante do Criciúma.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 2 X 2 NOVORIZONTINO

CHAPECOENSE – Saulo; Ronei, Léo, Victor Ramos e Kevin; Matheus Bianqui (Marcelo Freitas), Darlan (Lima), Felipe Ferreira (Chrystian), Claudinho (Thomás) e Alisson; Jonathan (Willian Popp). Técnico: Marcelo Cabo.

NOVORIZONTINO – Lucas Frigeri; Wálber (Hélio), Rodolfo Filemon e Ligger; Paulinho, Jhony Douglas, Barba e Vinícius Leite (Willean Lepo); Douglas Baggio (Cléo Silva), Ronaldo e Rômulo (Quirino). Técnico: Rafael Guanaes.

GOLS – Ronaldo no primeiro minuto e Alisson aos 27 minutos do primeiro tempo. Quirino, aos 43, e Thomás aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

CARTÕES AMARELOS – Léo, Victor Ramos e Matheus Bianqui (Chapecoense). Ligger e Ronaldo (Novorizontino).

RENDA – R$ 44.610,00.

PÚBLICO – 1.958 pagantes.

LOCAL – Arena Condá, em Chapecó (SC).