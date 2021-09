Com emoção até o final, Las Vegas Raiders bate o Baltimore Ravens Depois de um início devagar, Derek Carr se destacou depois do intervalo ao comandar os Raiders para sua primeira vitória na temporada

“O que acontece em Vegas, permanece em Vegas”, o ditado é bastante clichê, mas não faltou emoção no encerramento da semana 1 da NFL. Nesta segunda-feira (13), Las Vegas Raiders e Baltimore Ravens ilusionaram seus torcedores com uma grande partida de futebol americano, reservando muitas emoções para quem venceu o sono e acompanhou a disputa até a madrugada. No fim, os Raiders, que perdiam no intervalo do jogo por 14 a 10, encerraram o confronto vencendo por 33 a 27.

Derek Carr foi o grande destaque do Las Vegas Raiders ao passar 435 jardas, conectar dois touchdowns, apesar de ter sofrido uma interceptação. Já Lamar Jackson, como já era esperado, liderou os Ravens com 235 jardas aéreas, 86 terrestres e um TD lançado. Mas, seus dois fumbles acabariam prejudicando a equipe visitante.

O jogo

Se Las Vegas é considerada a capital mundial do entretenimento, os Raiders deixaram a desejar bastante neste quesito durante a maior parte do primeiro tempo. A equipe teve cinco posses na metade inicial, mas Derek Carr acabou produzindo três punts, apenas um touchdown com o running back Josh Jacobs e um field goal de Daniel Carlson, desapontando os torcedores que lotaram o Allegiant Stadium que, pela primeira vez desde a sua inauguração, em 2020, contou o apoio maciço das arquibancadas por conta da pandemia da covid.

Pelo lado do Baltimore Ravens, o desempenho foi um pouco melhor, com Lamar Jackson distribuindo bem os passes para seus recebedores e utilizando bastante o jogo corrido com rookie Ty’Son Williams, que, inclusive, anotou o primeiro TD da noite no primeiro quarto. Já na parcial seguinte, Jackson mostrou qualidade ao descolar passe no deslocamento para Marquise Brown que, já no fundo da endzone dos Raiders, marcou o segundo touchdown da franquia de Maryland, permitindo que a equipe fosse para os vestiários vencendo por 14 a 10.

O segundo tempo entre Raiders e Ravens fez jus à fama de Las Vegas e as duas equipes produziram muito entretenimento. Os visitantes chegaram a marcar um field goal com Justin Tucker no terceiro período. Na quarta parcial, depois de um fumble de Lamar Jackson, Latavius Murray anotou seu primeiro touchdown terrestre para sua nova equipe, mas os donos do Allegiant Stadium viram Derek Carr começar a funcionar no período mais decisivo, conectando dois touchdowns, com Josh Jacobs e Darren Waller, as duas melhores opções ofensivas da franquia de Nevada.

Já próximo do fim do quarto período, o Baltimore Ravens se aproximou da vitória depois que Lamar Jackson comandou o último drive da equipe, surpreendendo a defesa dos Raiders com suas corridas improvisadas, mas a equipe se contentou mais um field goal de Justin Tucker (27 a 24), deixando pouco menos de um minuto para o adversário tentar o empate, que seria alcançado já quase no estouro do relógio.

A prorrogação reservaria mais emoção para quem acompanhava a partida. O Las Vegas Raiders ganhou o sorteio da posse de bola e esteve bastante perto de vencer o confronto depois que Derek Carr acertou passes longos para alcançar a redzone dos Ravens. A equipe até conectou o TD que, em tese, assegura a vitória, mas a arbitragem acabou apontando falta na jogada, dando um banho de água fria nos torcedores dos Raiders. O problema é que, na continuação do drive, Carr acabaria interceptado na endzone adversária quando buscava Willie Snead para sacramentar o triunfo.

Do outro lado, Lamar Jackson voltaria a cometer mais um fumble quando o Baltimore se aproximava do meio do campo. O camisa oito dos Ravens acabaria soltando a bola depois de ser sacado por Carl Nassib, recuperado por Darius Philon. Desta vez, o Las Vegas Raiders não vacilaria e, depois de um TD sensacional de 31 jardas para Zay Jones, a franquia de Nevada levou seus torcedores à loucura com a vitória por 31 a 27.







