Com emoção até o fim, Itália derrota e Bélgica pela Nations League Itália construiu 2 a 0 no início da segunda etapa, após ótimo primeiro tempo, mas Bélgica diminuiu apesar de ter parado na trave e em Donnarumma

A Itália derrotou a Bélgica por 2 a 1 na disputa de 3º lugar da Nations League. A equipe de Roberto Mancini, que havia perdido uma longa invencibilidade na última quarta-feira, foi superior durante toda a partida. No entanto, os gols de Barella e Berardi só saíram no segundo tempo, enquanto os Diabos Vermelhos diminuíram com De Ketelaer, mas pararam na trave e em Donnarumma.

ITÁLIA MELHOR

Aos 17 minutos da primeira etapa, a Itália chegou com perigo com Berardi, que encontrou espaço para finalizar de fora da área e obrigou Courtois a realizar grande defesa. No ataque, Chiesa encontrou Raspadori dentro da área e o atacante bateu com desvio da defesa belga com muito perigo, mas pela linha de fundo.

SUSTOS

A Bélgica respondeu aos 24 minutos com Saelemaekers recebendo passe de Batshuayi e finalizando colocado, mas no travessão. No final do primeiro tempo, Chiesa, que tentou chegar ao gol diversas vezes, recebeu longo lançamento de Berardi, saiu cara a cara com Courtois, mas chutou para outra ótima defesa do arqueiro.

INÍCIO INTENSO

No primeiro minuto da segunda etapa, Barella aproveitou sobra de bola na entrada da área após cobrança de escanteio e bateu de primeira para balançar as redes. A Bélgica respondeu aos 14 com Batshuayi recebendo passe pelo lado direito da área e soltando uma bomba na trave. Aos 19, Chiesa sofreu pênalti e Berardi converteu e ampliou o placar para a Itália.

SALVADOR

Aos 23 minutos, Batshuayi fez boa jogada pelo lado direito e serviu Alderweireld, que finalizou de primeira para ótima defesa de Donnarumma. Aos 32 minutos, o defensor aproveitou bola alçada na área e obrigou o goleiro italiano a realizar outra ótima intervenção.

INSISTÊNCIA BELGA

No ataque seguinte, a Bélgica conseguiu montar um rápido ataque, Carrasco recebeu na entrada da área e mandou na trave mais uma vez. Aos 41, Courtois ligou rápido contra-ataque com De Bruyne, que encontrou De Ketelaere e o jovem diminuiu o marcador.

