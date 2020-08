Com Elton em dia inspirado, Sport derrota o Ceará na estreia do Brasileirão Atacante do Leão é destaque no confronto com dois gols na vitória por 3 a 2 sobre o Vozão, pela primeira rodada da competição nacional

Na expectativa de realizar uma campanha histórica, o Sport deu seu primeiro passo no Campeonato Brasileiro da Série A, na noite deste sábado (8), pela rodada inaugural da competição, no estádio Ilha do Retiro, em Recife.

Encarando um animado Ceará, o Leão não tomou conhecimento e chegou a abrir 3 a 1 sobre o atual campeão da Copa do Nordeste, com destaque para o atacante Elton, autor de dois gols no confronto. No entanto, já na etapa final, bem que o Vozão martelou em busca de uma reação, porém conseguiu descontar apenas com Victor Jacaré, fechando a conta em 3 a 2.

Com o resultado, a equipe comandada por Daniel Paulista conquistou seus primeiros 3 pontos, e agora mira o duelo contra o Vasco, pela segunda rodada, na casa do adversário. Já os comandados de Guto Ferreira, que não conseguiram somar pontos nessa abertura, terão a chance de recuperar-se jogando na sequência contra o Grêmio, na Arena Castelão.

CEARÁ INICIA CONFRONTO PRESSIONANDO O SPORT

Embalado pela conquista do título ao derrotar o Bahia na decisão da Copa do Nordeste, o Ceará entrou determinado a fazer bonito na competição. Com isso, antes mesmo dos 10 minutos jogados, Sóbis, por duas vezes, tratou de dar um susto no goleiro Maílson, que acabou fazendo a defesa em uma das chances criadas pelo atacante.

SPORT NÃO SE ABALA E ABRE A CONTAGEM NA ILHA

Mesmo com as investidas do adversário, a equipe de Daniel Paulista não quis saber de ser pressionada. Aos 13, Élton tentou a primeira cabeçada que acabou batendo na trave, porém, aos 19 minutos, após tabela com Patric, o atacante, novamente de cabeça, conseguiu tirar o zero do placar para comemoração do atleta.

ELTON AMPLIA DE PÊNALTI

Motivado pelo tento marcado, o camisa 19, minutos depois, conseguiu marcar mais um no confronto. Após o recurso do VAR entrar em ação com a árbitra marcando uma penalidade após entender que a bola acabou desviando no braço de Fabinho, o atleta do Leão, deslocando o goleiro Fernando Prass na cobrança, fez aos 33 minutos. 2 a 0.

CEARÁ DESCONTA E DUELO GANHA EMOÇÃO

Atrás no marcador, o Vozão sabia da necessidade não deixar o adversário neutralizar sua ações e esfriar o jogo em campo. Com isso, praticamente no lance seguinte, aos 35, em jogada iniciada com Fernando Sobral, que acabou recuperando a posse de bola no passe errado de Willian Farias, encontrou o atacante Cléber em boas condições para marcar. 2 a 1.

LEÃO EVITA POSSÍVEL RECUPERAÇÃO DO RIVAL E FAZ MAIS UM

Sem querer segurar o resultado, os comandados de Daniel Paulista logo trataram de abrir novamente uma boa vantagem no marcador. Aos 41 minutos, foi a vez de Jonatan Gomez pegar o rebote e mandar para o fundo das redes, sendo esse o último lance antes do término do primeiro tempo.

COM TROCAS DE GUTO, ATLETA QUE ESTAVA NA RESERVA DO VOZÃO DEIXA O DELE



Buscando reverter o prejuízo, o treinador do Ceará optou por colocar Victor Jacaré e Lima nos lugares de Rafael Sóbis e Fabinho, respectivamente, aumentando seu poder de ataque. E funcionou. Aproveitando cruzamento rasteiro de Mateus Gonçalves, o próprio Victor Jacaré, que havia entrado minutos antes, descontou no marcador 3 a 2.

CEARÁ MANTINHA PRESSÃO NO ATAQUE E MAIS ALTERAÇÕES

Com o gol do camisa 40, a equipe cearense não quis saber de tirar o pé. Sendo assim, Guto ainda resolveu recuar mais uma vez para seus suplentes, tirando o atacante Cléber para dar lugar a Bergson, renovando o gás na frente, enquanto Daniel Paulista fez duas mudanças colocando Maxwell e Lucas Mugni nos lugares de Rafael Luiz e Marquinhos.

RETA FINAL COM EQUILÍBRIO E SEM EMOÇÕES

Apostando suas últimas fichas, o time do Ceará ainda tentava pressionar de toda a maneira o Sport. No entanto, a equipe local manteve-se atenta em seu campo de defesa, conseguindo segurar o resultado até o apito final.

FICHA TÉCNICA

SPORT 3×2 CEARÁ

Local: Estádio Ilha do Retiro, Recife (PE)

Data e hora: 08/08/2020 – 21h (horário de Brasília)

Árbitra: Edina Alves Batista (FIFA-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Neuza Ines Back (ambos FIFA-SP)

VAR: Marcio Henrique de Gois (CBF-SP)

Cartões amarelos: Adryelson, Rafael Luiz e Elton (SPO); Fabinho, Samuel Xavier e Fernando Sobral (CEA)

Cartões vermelhos: –

Gols: Elton (aos 19′ e 33’/1ºT) e Jonatan Gomez (aos 41’/1ºT) (SPO); Cléber (aos 35’/1ºT) e Victor Jacaré (aos 11’/2ºT) (CEA)

SPORT: Maílson; Patric, Iago Maidana, Adryelso e Sander; Willian Farias, Betinho e Jonatan Gomes (João Igor, aos 30’/2ºT); Marquinhos (Lucas Mugni, aos 26’/2ºT), Rafael Luiz (Maxwell, aos 25’/2ºT) e Elton (Hernane, aos 39’/2ºT). Técnico: Daniel Paulista.

CEARÁ: Fernando Prass; Samuel Xavier, Klaus, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Charles (Ricardinho, aos 36’/2ºT), Fabinho (Lima, no intervalo), Fernando Sobral e Mateus Gonçalves (Rick, aos 29’/2ºT); Cléber (Bergson, aos 25’/2ºT) e Rafael Sóbis (Victor Jacaré, no intervalo). Técnico: Guto Ferreira.

