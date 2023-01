Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 13/01/2023 - 6:00 Compartilhe





Vai começar oficialmente a temporada 2023 para o Fluminense. Neste sábado, o Tricolor estreia no Campeonato Carioca contra o Resende, no primeiro compromisso do ano para o time de Laranjeiras. Depois de um 2022 positivo, a equipe de Fernando Diniz agora sonha alto e tenta superar as expectativas.

Atual campeão estadual, o Fluminense quer repetir a dose do último ano, quando bateu o grande rival Flamengo e levou o 32º título do Cariocão em sua história. Com o elenco reforçado para 2023, o Tricolor quer mais uma vez surpreender e desbancar o Rubro-Negro, considerado favorito pela força do elenco.

+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato Carioca 2023





Até o momento, sete jogadores foram contratados para a temporada: o goleiro Vitor Eudes, o zagueiro Vitor Mendes, os laterais Guga e Jorge, os meio-campistas Lima e Giovanni Manson, além do atacante Keno. Com a base do último ano mantida, as únicas saídas sentidas são do atacante Matheus Martins e do meia-atacante Nathan.

Enquanto os reforços vão brigar por seus espaços, nomes como Nino, André, Ganso, Arias e Cano compõe a chamada “espinha dorsal” do elenco e são peças incontestáveis no time titular.

+ Confira as movimentações do Fluminense no mercado da bola no Vaivém do L!

Lima e Keno são dois dos reforços do Fluminense (Foto: Mailson Santana / Fluminense)

COPAS PODEM SER APOSTAS





Além do Carioca, o Fluminense terá ainda pela frente a Libertadores, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Em relação às duas primeiras competições, o Tricolor teve experiências distintas no último ano, com queda no início em uma e semifinal em outra.

Para 2023, a equipe não jogará a fase prévia da Libertadores e irá direto para a fase de grupos, o que dá tranquilidade para Fernando Diniz tenta conquistar o tão sonhado título continental. Na Copa do Brasil, onde foi semifinalista na última edição, chegar entre os melhores também faz parte do objetivo.

+ Confira o guia dos clássicos da primeira fase do Cariocão 2023

BRASILEIRÃO SEGURO

Em paralelo aos torneios eliminatórios, o Tricolor vai disputar o Campeonato Brasileiro tentando repetir a temporada passada: fazer uma campanha sólida e se classificar para a Libertadores sem sustos. Em 2022, o Flu chegou a sonhar com o título em determinado momento, mas terminou a competição na terceira colocação, com campanha regular.

E MAIS:

E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias