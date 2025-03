Com elenco recheado de ex-globais, ‘Beleza Fatal’ estreia na Band nesta segunda

Após fazer grande sucesso no streaming, a novela “Beleza Fatal” estreia nesta segunda-feira, 10, na Band. A trama, que já foi exibida pela plataforma Max, será transmitida na TV aberta de segunda a sexta-feira, às 20h30. Protagonizada pelas atrizes Camila Pitanga, Camila Queiroz e Giovanna Antonelli, a produção é um melodrama de suspense que mistura vingança, justiça e poder.

Na história, Sofia (Camila Queiroz) vê sua vida desmoronar quando sua mãe, Cléo (Vanessa Giacomo), é presa injustamente devido às artimanhas da prima Lola (Camila Pitanga). Perdida e desamparada, ela encontra abrigo na calorosa família Paixão, liderada por Elvira (Giovanna Antonelli), que enfrenta seu próprio sofrimento: a filha Rebeca (Fernanda Marques) luta para sobreviver após uma cirurgia plástica malsucedida. Unidas pela dor, elas descobrem um objetivo em comum: encontrar os culpados e buscar reparação.

Determinadas a acabar com Lola e todos os responsáveis por suas tragédias, Sofia e Elvira mergulham de cabeça em um plano mirabolante. No instante em que Sofia reencontra um amor do passado, ela passa a questionar suas escolhas e percebe que o caminho para a retaliação tem um preço mais alto do que está disposta a pagar.

Criada e roteirizada por Raphael Montes, a novela tem direção geral de Maria de Médicis.

O lançamento de “Beleza Fatal” na tela da Band marca o retorno da emissora à teledramaturgia, uma história que já dura quase 60 anos.

Veja alguns nomes do elenco: