Com elenco polêmico, ‘A Fazenda 15’ resgata reality raiz e reforça sistema de segurança

Na tarde de quinta-feira, 14, a Record TV levou alguns jornalistas para a coletiva de imprensa da 15ª edição de ‘A Fazenda‘, que aconteceu em Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo. O reality show rural, que estreia na próxima terça-feira, 19 de setembro, terá um elenco polêmico, irá resgatar sua essência raiz e reforça sistema de segurança.

‘A Fazenda 15’: confira os participantes do reality show

Rodrigo Carelli, diretor do programa, e Adriane Galisteu, apresentadora oficial da atração, entregaram alguns spoilers e falaram da expectativa de comandar mais uma edição de ‘A Fazenda’. A IstoÉ Gente participou da coletiva e te conta todas as novidades. Confira!

Fazenda raiz

Na sabatina, Carelli disse que ‘A Fazenda 15’ será nostálgica e com momentos que relembrem as outras edições memoráveis do reality, como a 5 e a 6 e que teremos uma ‘fazenda raiz’. “As pessoas vão ter aquela vontade de assistir”, avisou o diretor.

“A sede tá linda, sem dúvidas, a mais linda de todas. Tem ‘cara’ daquelas fazendas que você sente vontade de entrar e comer um pedaço de bolo”, revelou Galisteu.

Comando do programa, expectativa de romances e looks de Galisteu

Adriane Galisteu, que sempre chama atenção por seus looks deslumbrantes, disse que esse ano irá vestir algo mais simples.

Sobre se rolar algum incômodo com os participantes – Galisteu disse: “não levo pro lado pessoal, o que acontece na fazenda fica na fazenda”.

A apresentadora ainda revelou torcer para rolar casais na casa: “Espero que tenha muito romance lá dentro”.

Reforço no sistema de segurança

Por conta da última edição e do caos que se tornou, Rodrigo Carelli afirmou que adotaram um novo método de segurança para evitar que tenham invasões como no ano passado, quando a influenciadora Deolane Bezerra foi ‘resgatada’ pelos fãs e familiares.

VAR

O VAR voltará repaginado nesta edição. Por meio da tecnologia, eles conseguem captar detalhes de provas “ao vivo”, o que traz mais credibilidade para o resultado das dinâmicas.

“Eu sou fã do VAR. Quando começa o pé de entrevero na internet, principalmente em provas, nada melhor que o VAR. O VAR entrou na nossa história no meu primeiro ano de Fazenda, ano passado a gente usou melhor e esse ano tá estabelecido”, disse Galisteu.

“Testamos um VAR que vai estar incluído na prova”, avisou Carelli. “A gente não interfere nas coisas da sede. A história eles contam e a gente repercute”, complementou a loira.

Votos e novidades na eliminação

Rodrigo Carelli garantiu que vai sim manter os votos como são, além de garantir que todos são auditados e passam por um sistema para saber e conferir se não são robôs para burlarem os sistemas. Mas, claro, o assunto de fama e a curadoria para realizar a escalação do elenco do reality rural.





Na eliminação, o diretor disse que está quase batendo o martelo para colocar o mesmo sistema de “A Grande Conquista”, ou seja, exibir a porcentagem dos eliminados para manter o mistério dos favoritos, já que, ultimamente, eles aparecem em grande destaque e a polarização fica ainda pior.

Participantes

Até agora, os 18 participantes anunciados, oficialmente, são: André Gonçalves; Kally Fonseca; Lily Nobre; Nathalia Valente; Rachel Sheherazade;S ander Mecca; Yuri Meirelles; Cariúcha; Radamés Martins; Jaqueline Grohalski; Willian Guimarães; Darlan Cunha ;Márcia Fu; Kamila Simoni; Henrique Martins.

(Montagem reprodução internet)

Prêmio

Os 22 participantes competirão para conquistarem o prêmio final de R$ 1, 5 milhão, que será entregue na final no programa, em dezembro.

Patrocinadores

Para esta 15ª edição, o reality terá quatro anunciantes: Kwai, Aurora, Betano e Embelleze, que estarão presentes participando de provas e ações com os peões.

