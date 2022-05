Com elenco maior e melhores peças, Liverpool encara Real Madrid mais forte do que em 2018 Jurgen Klopp promeveu mudança profunda no gol e no meio de campo, enquanto a zaga e o ataque mantiveram a estrutura

Real Madrid e Liverpool reeditam a decisão da Champions League de 2018, disputada em Kiev, na Ucrânia. Desta vez, o confronto acontece no Stade de France, mas com alguns personagens diferentes, principalmente nos Reds, que buscam fazer história.





CAMISA 1 E SEGURANÇA

​A principal mudança do Liverpool é na posição de goleiro. Na época, Jurgen Klopp contava com Karius como titular, mas o alemão se tornou o grande vilão da equipe de Anfield ao ser decisivo negativamente, com falhas em momentos chaves daquela decisão.



Após a derrota por 3 a 1 para o clube merengue, o arqueiro nunca mais vestiu a camisa dos Reds e foi emprestado para o Besiktas, da Turquia. Com isso, o clube inglês buscou a chegada de Alisson, que emergia na Europa devido às grandes atuações na Roma.



Em quatro temporadas, o goleiro da Seleção Brasileira conquistou uma Champions League em seu primeiro ano e a Premier League no seguinte. O jogador ganhou status de ídolo e conseguiu dar segurança para a defesa de Klopp e aos torcedores.

Em 183 jogos, Alisson saiu de campo sem sofrer gols em 86 oportunidades e já até anotou um gol de cabeça com a camisa do Liverpool. Aos 29 anos, o atleta é, de forma incontestável, um dos grandes nomes do atual elenco.

Chegada de Alisson mudou o patamar do Liverpool (Foto: PAUL ELLIS / AFP)

BASE MANTIDA

Na Champions League de 2017/2018, o Liverpool já contava com Alexander-Arnold na lateral direita, Robertson na ala esquerda e Van Dijk no miolo da zaga. Na grande decisão, a equipe de Anfield entrou em campo com Lovren fazendo parceria com o defensor holandês.

Joel Matip, que está nos Reds desde 2016, estava lesionado e não pôde participar da final. No entanto, Jurgen Klopp atualmente conta com Konaté, jovem zagueiro contratado nesta temporada junto ao RB Leipzig e que já tem dois gols na Liga dos Campeões.

MUDANÇA PROFUNDA

No meio de campo, Jordan Henderson, capitão da equipe na decisão de 2018, segue com o mesmo posto. No entanto, o inglês ganhou novos companheiros ao longo dos anos e não conta mais com as presenças de Wijnaldum, Emre Can e Lallana.

James Milner, titular naquela ocasião, passou a ser uma liderança no elenco, mas um reserva que entra constantemente. Por outro lado, Fabinho, contratado em 2018 junto com Alisson, assumiu a titularidade e é um dos grandes protagonistas do elenco.

Na última temporada, Thiago Alcântara também chegou e após um ano em adaptação, confirmou as expectativas e tem sido um dos pilares de Jurgen Klopp. No entanto, o espanhol é dúvida para o confronto por conta de uma lesão e Keita, que chegou junto com Fabinho em 2018, pode começar o duelo.

Luis Díaz se adaptou rapidamente ao Liverpool (Foto: Paul ELLIS / AFP)

UM SUL-AMERICANO POR OUTRO

​Em 2018, o trio formado por Salah, Mané e Firmino marcou época e fez muito sucesso. Todos seguem no elenco, mas o brasileiro perdeu espaço nos últimos meses por conta das chegadas de Diogo Jota e Luis Díaz.

O colombiano de 25 anos, contratado na última janela de transferências de janeiro, surpreendeu o Anfield com grandes atuações e uma adaptação muito rápida ao plantel e ao futebol praticado na Inglaterra.

Na primeira decisão de Jurgen Klopp contra o Real Madrid, o Liverpool vivia sua 3ª temporada sob comando do alemão e o projeto ainda não havia conquistado troféus. No entanto, o jogo virou, os Reds se estruturaram, se acostumaram com finais, com taças e chegam mais prontos do que na final de quatro anos atrás.

