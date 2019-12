Com elenco completo, Sampaoli deve promover retornos de Pará e Soltedo ao Santos

Com o elenco completo, o Santos treinou nesta terça-feira, no CT Rei Pelé, e finalizou a preparação para a partida desta quarta-feira, às 19 horas, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Jorge Sampaoli permitiu que a imprensa assistisse apenas aos primeiros minutos da atividade, momento em os jogadores faziam o aquecimento no gramado.

De volta à área técnica depois de cumprir suspensão na última rodada pelo acúmulo de três cartões amarelos, Sampaoli não tem desfalques para a partida em Curitiba, uma vez que Luan Peres, Pará, Jean Mota e Soteldo voltam a ficar à disposição.

Assim como o treinador argentino, eles também estavam suspensos na rodada anterior. Apenas Matheus Ribeiro e Cueva estão fora. Os dois não fazem parte dos planos do Santos e treinam separadamente, em horários diferentes do elenco.

A tendência é de que o retorno de Pará na vaga de Victor Ferraz e de Soteldo no lugar do jovem Tailson sejam as únicas mudanças em relação ao time que venceu a Chapecoense por 2 a 0 no último domingo.

Assim, é provável que o Santos seja escalado com: Everson; Pará, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Felipe Jonatan; Alison, Carlos Sánchez e Evandro; Marinho, Soteldo e Eduardo Sasha.

O Santos é o vice-líder do Brasileirão, com 71 pontos, três à frente do Palmeiras, terceiro colocado. O time alvinegro precisa de apenas mais uma vitória para terminar na segunda posição.