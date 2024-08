Com Dybala no banco, Roma não sai do zero com o Cagliari na estreia no Italiano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/08/2024 - 17:57 Para compartilhar:

A Roma iniciou sua caminhada no Campeonato Italiano neste domingo, na Sardegna Arena, mas não saiu de um empate por 0 a 0 com o anfitrião Cagliari. A equipe vermelha entrou em campo com os reforços Angelino, Soulé e Dovbyk entre os 11 iniciais, mas o time demorou a engrenar e ficou devendo um bom futebol. Tanto que os comandados do técnico De Rossi não deram uma finalização sequer ao gol adversário no primeiro tempo.

Com uma equipe tecnicamente inferior, o Cagliari manteve o equilíbrio das ações e, embora não tenha oferecido muito perigo ao goleiro Svilar, arriscou-se no seu campo ofensivo e não deixou os visitantes se aproximarem de sua meta. A equipe da casa criou oportunidades para abrir o placar com Wieteska, aos 5 minutos, Luvumbo, aos 13, e Marin, aos 41, mas pecou nas finalizações.

Na etapa final, a Roma, enfim, despertou e, em menos de cinco minutos, produziu mais do que em todo o primeiro tempo. Primeiro Soulé, depois Zalewski encheram o pé e obrigaram o goleiro Scuffet a entrar no jogo e praticar duas importantes defesas. Aos 10 minutos, Pellegrini recebeu um passe certeiro na área e bateu forte, mas o camisa 22 do Cagliari impediu o gol inaugural da Roma.

O avanço do conjunto romano deixou a partida aberta. O Cagliari respondeu em finalizações de Piccoli e Marin, ambas para fora. Do outro lado, Cristante cabeceou rente à trave direita.

A entrada de Paulo Dybala, aos 24 minutos, renovou o ânimo do setor ofensivo da Roma. Aos 35, Dovbyk subiu mais alto que os defensores, após cruzamento, e carimbou o travessão. Na sequência, do outro lado do campo, Marin arriscou o tiro da ponta da área e também mandou a bola no travessão. Nos minutos finais, Pellegrini ainda teve um gol anulado por impedimento e El Shaarawy soltou uma bomba rente ao poste esquerdo, mas o marcador ficou zerado na capital da Sardenha.

Outro representante de Roma no Italiano, a Lazio levou um susto nos minutos iniciais, mas virou o placar por 3 a 1 sobre o Venezia, em casa, neste domingo. Os visitantes surpreenderam logo aos 4 minutos, com gol de Andersen em arremate na área. Sete minutos depois, a Lazio igualou com Taty Castellanos, aproveitando bobeada da defesa do Venezia. Aos 44 minutos da primeira etapa, Zaccagni, de pênalti, anotou o tento da virada. A Lazio confirmou o triunfo aos 36 minutos da etapa complementar, com gol contra de Altare.